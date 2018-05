Efter landslagsåterkomsten – Kalla får in ännu en person från sitt team: "Superstor möjlighet"

Förra månaden stod det klart att Charlotte Kalla återvänder till landslaget efter att ha gått sin egna väg i två säsonger. Hon anslöt dock inte själv till landslaget. Hennes personliga tränare Magnus Ingesson presenterades som längddamernas nya tränare. Nu får hon ytterligare en pusselbit från sitt egna team med sig in i landslaget. Fystränaren Stefan Thomson kliver in tillsammans med Ingesson och damtränaren Annika Zell.

– Det känns som en superstor möjlighet för mig för att kunna fortsätta följa den röda tråden i min träning på läger och på hemmaplan. Om de övriga damerna är intresserade och nyfikna finns det väldigt stora möjligheter för de att ta sig an det koncept som vi har jobbat fram. De brinner verkligen för att driva längdskidåkningen framåt, säger hon.

Ingesson var den avgörande faktorn bakom Kallas beslut.

– Den största anledningen till att jag valde att gå tillbaka till landslaget är för att Magnus finns med som damtränare. Vi har ett långt samarbete och känner varandra väl. Jag känner att jag hela tiden utvecklas under Magnus ledning. Det är jätteinspirerande och motiverande för mig att känna att jag fortfarande kan ta kliv framåt. De framgångar som vi har nått under hela min karriär är en stor trygghet. Just Magnus brinnande engagemang, nyfikenhet att lära nytt och att han är så öppen för nya in pots men ändå väldigt tydlig vad som krävs och behövs för att bli en bättre skidåkare. Det betyder enormt mycket, säger hon.

Bortsett från förändringen på ledarsidan har ledningen valt att satsa på ett lag som går under namnet Team Bauhaus damer där sju damer ingår. Både A–laget och den "nya laget" kommer att träna tillsammans på de flesta läger vilket innebär att det blir en större damtrupp.

– För egen del känns det jättespännande att få ett träningsår tillsammans med ett sånt stort tjejgäng. En sån här stor grupp känns som en spännande mix med unga som är hungriga och nyfikna tillsammans med lite äldre åkare med mer erfarenhet. Vi äldre har mycket att lära av de unga och tvärtom.

Lagkamraterna har gläds åt Kallas återkomst och det gör även hon.

– Jag är minst lika glad att få vara tillbaka i den här gruppen. Jag kommer få bra sparring men framförallt umgänget och erfarenhetsutbytet som är mellan träningspassen, säger hon.

Känner du dig redo för en ny säsong?

– Jag är supertaggad nu har jag börjat vänja mig vid barmarksträningen i Sundsvall. Jag ser verkligen fram emot att göra bra och smart träning framöver. Jag ser verkligen fram emot det här året som innehåller ett Seefeldt (VM) i februari.