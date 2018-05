Beskedet från Akademien: Inget Nobelpris i litteratur i år

Det blir inget Nobelpris i litteratur i år. Utdelningen av 2018 års pris skjuts upp till 2019, meddelar Svenska Akademien i ett pressmeddelande.

Det historiska beslutet motiveras med att Akademien är numerärt försvagad samtidigt som det finns "ett minskat förtroende för Akademien i omvärlden".

– Vi har bestämt oss för att inte dela ut ett pris, efter långa och intensiva diskussioner. Förtroendet är så pass lågt i omvärlden att vi avstår i år. Däremot planerar vi att dela ut priset nästa år och då blir det ett dubbelt pris förhoppningsvis. Det har hänt fem gånger tidigare och är inte en unik händelse, säger Svenska Akademiens tillfällige ständige sekreterare Anders Olsson till TT.

– I år har vi haft en mycket ovanlig situation med strider och en försvagad akademi. Vi måste ha respekt för pristagarna, tidigare pristagare och framtida. Vi måste vara trovärdiga som institution.

Om att flera ledamöter tidigare uttryckt optimism inför att kunna dela ut priset i år säger han:

– Jag vill gärna inskärpa att vi hela tiden haft förmågan att dela ut priset. Vi har kommit långt i arbetet med listan som vi ska ha klart före sommaren, men anledningen är som sagt förtroendet. Vi kommer fortsätta arbetet, men skillnaden är att vi delar ut 2018 års pris 2019 i stället.

TT: När bestämde ni er?

Vi har haft en lång diskussion och vi hade inget givet beslut, men vi lutade mot tanken att ha ett reserverat pris.

TT: Hur ska ni få tillbaka förtroendet?

– Bara genom långt arbete och genom att inse det allvarliga i situationen. Vi har bara tio ledamöter och vi måste sätta igång med att välja in nya. Vi har också satt igång ett arbete att förnya Akademien. Vi ska ta in juridisk kompetens och bli bättre på det vi gör. Vi måste välja in nya ledamöter, och snabbt ska det gå.

Läs mer: Kristian Ekenberg: Äntligen ett klokt beslut från Akademien

Sju gånger tidigare har Svenska Akademien valt att inte dela ut priset och fem gånger tidigare har priset skjutits upp och delats ut nästkommande år tillsammans med det årets pris, konstaterar Svenska Akademien i sitt pressmeddelande.

Men aldrig tidigare har beslutet fattats av en sådan anledning som i år. Skandalen kring den så kallade kulturprofilen har skapat en så djup spricka i den ärevördiga institutionen att sammanlagt sex ledamöter har lämnat sina uppdrag.

Trots att de resterande ledamöterna i olika intervjuer har haft en optimistisk framtoning och försäkrat att det varit fullt möjligt att dela ut årets Nobelpris har man nu fattat beslutet att skjuta upp prisutdelningen.

En av huvudorsakerna är uppenbarligen den starka kritik som har riktats mot Svenska Akademien och hur denna har påverkat synen på Nobelpriset.

"Prisarbetet har kommit långt och fortsätter under året som tidigare, men det är nödvändigt att Akademien får tid att återställa sin fulla styrka, engagera ett större antal aktiva ledamöter och återskapa förtroendet för sin verksamhet innan nästa litteraturpristagare utses", skriver Akademien i pressmeddelandet, där man också skriver att 2018 års Nobelpristagare i litteratur kommer att utses och annonseras parallellt med 2019 års pristagare.

Svenska Akademien är också noga med att framhålla att man har påbörjat ett förändringsarbete som bland annat gäller modernisering av tolkningen av stadgarna "framför allt vad gäller möjligheter till frivilligt utträde", samtidigt som rutinerna för hanteringen av jävsfrågor och av sekretessbelagd information skärps.

Sara Ullberg/TT

Bakgrund: Krisen i Akademien

I november 2017 vittnar 18 kvinnor i Dagens Nyheter om hur de utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp av den så kallade kulturprofilen, med nära band till Svenska Akademien. Han nekar hela tiden till brott och delar av förundersökningen läggs senare ner.

En djup spricka uppstår när en advokatutredning som utrett kulturprofilens koppling till ledamöterna presenteras. Man röstar om, men avstår från, uteslutning av ledamoten Katarina Frostenson som har koppling till kulturprofilen. Peter Englund, Kjell Espmark och Klas Östergren röstar för en uteslutning och lämnar sina stolar.

Horace Engdahl skriver i Expressen att "Sara Danius är den av alla sekreterare sedan 1786 som har lyckats sämst med sin uppgift". Två dagar senare lämnar hon både posten som ständig sekreterare och sin stol. Även Katarina Frostenson lämnar.

Kungen meddelar att han ändrar stadgarna i Svenska Akademien så att det blir möjligt att lämna på egen begäran.

Den 20 april meddelar Akademien att man överlämnar utredningen till rättsvårdande myndigheter. 27 april meddelar Ekobrottsmyndigheten att en förundersökning inletts.

Den 28 april meddelar även Sara Stridsberg att hon lämnar Akademien.

Den 4 maj meddelar sedan Akademien att man skjuter upp 2018 års Nobelpris i litteratur. Pristagaren kommer i stället att utses och annonseras parallellt med 2019 års pristagare.