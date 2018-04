Läsartext: SPF Seniorerna Söderhamn reste till Tyrol på Gröna Lund

Restaurangen var ombyggd till Nikos Taverna på den grekiska ön Skopelos. På samma ö som filmen Mamma Mia spelades in. Mamma Mia the party heter den föreställning som spelas på tavernan. Under fyra timmar serverades fyra rätter. Mellan rätterna underhöll personalen med Abba-låtar som var sammansatta till en historia om kärlek mellan ett ungt par. Fantastisk show med bra mat och bra underhållning.

Efter föreställningen åkte vi vidare till Cinderella där alla partade efter egen förmåga. Sedan körde Stefan från Lönns buss, med stor säkerhet, hem en busslast glada pensionärer med många glada minnen.

Bengt Thyrsson