Läsartext: Musikkafé hölls till förmån för Lettland

Birgitta Norberg som i drygt 20 år på olika sätt samlat in pengar för att ge till Lettland hälsade välkommen och då särskilt till kvällens gäster Nikolaj Shevchuk från Daugavpils Lettland och Cilla och Gert Ove Liw från Hudiksvall.

Cilla och Gert Ove började sitt framträdande med sången Klippan och därefter Pärleporten men nu med en ny melodi. Publiken kände igen sången och sjöng med.

Nikolaj fick sedan tillfälle och på klingande svenska talade han om hur han som liten grabb tillhörde Baptisterna, då hans pappa var pastor. Nikolaj blev pastor och 1987 flyttade han till Sverige och arbetade med radioverksamhet.

Efter tre år gick flyttlasset tillbaka till Lettland till Dauvgapils, vilken är Lettlands näst största stad nära ryska gränsen.

Det finns många fattiga människor i Lettland och behoven är stora. Under 20 år har kyrkan hjälpt många barn men även på senare år kunnat hjälpa pensionärer. Han nämnde att pensionen varierar från 150-250 euro/månad och hyran kostar ca 120 euro /månad Maten kostar nästan som i Sverige.

Nikolaj berättade också att de kunnat bygga en lägergård utanför staden. Där samlas 100 barn i veckan under 10 veckor på sommaren. Hjälp på gården får de i många fall av bl a fd alkoholister. Birgitta har under många år samlat in pengar och bidragit till att verksamheten fungerar.

En paus gjordes för en fika, och ett lotteri blev det också tid med. När alla samlades igen återkom Cilla med Gert Ove vid pianot. De sjöng många gamla fina sånger, bl.a. Vilken vän vi har i Jesus och Han omsluter mej på alla sidor m fl

Gert Ove höll en kort andakt om hur viktigt det är att vi hjälper de som har behov och särskilt barnen som ofta lider. Birgitta tackade de medverkande och Cilla sjöng en sista sång, Aftonpsalm.

En härlig och trevlig kväll var slut och alla som gav sej ut i den milda vårkvällen var mycket nöjda.

MajAnita Persson