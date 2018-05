Läsartext: Möte med SPF:are i Hälsingland: 100 000 pensionärer går miste om pengar

Anders berättade att så många som 100 000 personer i Sverige anses vara berättigade till bostadstillägg men att de av olika anledningar inte ansöker och därför går miste om denna extra inkomst. Det medelbelopp som utbetalas idag till de 290 000 personer som får tillägget är 2 300 kronor per månad. Maxbeloppet är 5 560 kronor per månad.

Enligt Anders finns en mängd myter och feluppfattningar om bostadstillägget – att det är krångligt att söka, att man bor i eget hus, att man har pengar på banken, att man äger en sommarstuga.

Han råder i stället pensionärer att ansöka, inte bara en gång utan att göra fler försök så snart den personliga situationen förändras – t ex om ekonomin försämras eller om man blir ensamstående. Genom att gå in på Pensionsmyndighetens hemsida kan man lätt göra en beräkning av möjligheterna att ta del av tillägget.

Under dagen informerade också SPFs biträdande generalsekreterare Stina Nordström om det mediegenomslag som SPF haft under det första kvartalet. Äldrefrågor som uppmärksammats i pressen framförallt via förbundsordföranden Eva Eriksson är fallolyckor bland äldre, äldres psykiska hälsa, minskad flyttskatt, brandskydd i äldreboenden, anpassade äldrebostäder och så naturligtvis nivån på pensionerna.. Stina berättade att 50% av pensionärerna lever på 13 – 14 000 per månad efter skatt – ett belopp som när det handlar om andra kategorier av människor av politikerna beskrivs som ”omöjligt att leva på” eller ”fattiglöner”…!

Just pensionsfrågan blir temat för det höstmöte som SPF Hälsingland inbjuder till i september. Hur de olika partierna ser på denna och andra äldrefrågor kommer att belysas vid den valdebatt som SPF:s hälsingedistrikt inbjuder till den 24 maj.

Kristina Pennlöv, SPF Hälsingland