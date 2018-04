Vårfloden ställer till stora problem – MSB sätter in extra resurser mot översvämningar

Vårfloden har ställt till med stora problem i norra Hälsingland under helgen. Redan under fredagen så rapporterades det om stora flöden i flera mindre vattendrag och ett antal vägar har periodvis stängts av på grund av översvämningar och skador. Glysisvallen i Hudiksvall stod även den delvis under vatten. SMHI har gått ut med en klass 2-varning för höga vattenflöden i delar av Hälsingland.