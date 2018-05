Tre hälsingeartister med i P4 Nästa – länsfinalen avgörs i Järvsö

P4 Nästa är en rikstäckande musiktävling där vinnarbidraget kommer att garanteras speltid i P4 samt få en utmanarchans till Svensktoppen. Först avgörs de lokala finalerna och bland de 25 vinnarna välj sedan åtta bidrag ut till riksfinalen.

Läs även: Årets P4 Nästa drar i gång: "Sätter det lokala svenska musiklivet i fokus"

Till Gävleborgsfinalen har nu de fem bidragen presenterats och tre av dem kommer från Hälsingland. Linda Lind och Andrew Wild från Bollnäs och House of Say från Segersta.

Från och med den 11 juni kan man lyssna och rösta på bidragen på P4 Nästas hemsida. Den 2 juli avgörs sedan länsfinalen på Moläta-festivalen i Järvsö och vinnaren är sedan med bland de 25 bidrag som kommer bli åtta när juryn har sagt sitt. Riksfinalen är den 25 augusti och direktsänds från Linköping.

Läs även: Hon charmade juryn och vann School's out live

Finalbidragen till länsfinalen

Linda Lind, Bollnäs – My apology

Linda Lind är artist, låtskrivare och producent. Efter skolgången i Adolf Fredriks musikklasser och på Södra Latins musikprogram valde hon att följa sin dröm om att åka till Los Angeles. Linda Linds stora genombrott hos den amerikanska publiken kom genom medverkan i videospelet NBA 2K17.

Andrew Wild, Bollnäs – Shadows

Andrew Wild från Stockholm bor nu i Bollnäs där han studerar musik på folkhögskola. Han har nyss släppt sin första EP ”Hold My Heart”, vars låtar är en mix av akustisk pop och pop-rock. Det är med låten ”Shadows” från EP:n som han ska tävla med i P4 Nästa.

House of say, Segersta – Know it

House of say är en låtskrivar- och producentduo ursprungligen från Stockholm och Linköping, men numera baserade i Segersta. Duons tredje singel "Know it" skrevs i en liten stuga i skogen förra vintern. Know it uppmanar till stärkandet av kvinnor och tjejer, rätten till sin egen kropp och slutet på kränkningar av alla slag.

Petter Hedström, Gävle – På vattenytan

Petter Hedström tog sina första ackord som 13-åring på gitarren. Som 17-åring började han spela på lokala krogar i Gävle. Petter har släppt några singlar och gjort många spelningar men aldrig riktigt slagit igenom därför vänder han sig nu till P4 Nästa. Låten ”På Vattenytan” är skriven av Jens Hult och producerad av Alex Shield.

Christoffer Olsson, Valbo – Like this

Christoffer Olsson, kanske mest känd för att vara frontfigur och låtskrivare i det internationellt framgångsrika bluegrassbandet G2, bidrar med en egenskriven singel producerad av Jonas Lindberg. Det är andra gången som Christoffer är med i tävlingen. Åren med G2 genererade tre fullängdsalbum och tio år av turnerande i Europa och USA som gjorde att bandet etablerade sig på den amerikanska marknaden