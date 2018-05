Sommarvärme drar in över Hälsingland: "Det ser lovande ut"

På lördagen förväntas temperaturerna ligga mellan 16 och 18 grader i Hälsingland, och kan lokalt även nå upp till 20 grader. Värmen ser också ut att hålla i sig under söndagen, då det dock kan bli något blåsigt och regn framåt kvällen.

– Det ser lovande ut, det kommer en portion med värme under helgen. Hur varmt det blir beror dock på hur mycket de höga slöjmolnen kommer att påverka, eventuellt dämpar de värmen från solen något, säger Christoffer Hallgren, meteorolog vid Foreca.

Efter helgen visar prognosen på något lägre temperaturer i början av nästa vecka. Men i mitten av veckan kommer värmen tillbaka och det kan bli ännu varmare under onsdagen, mellan 20 och 22 grader.

– Eventuellt kan det bli sommartemperaturer, om maxtemperaturerna ligger över 20 grader under större delen av dagen, säger Christoffer Hallgren.

Enligt den meteorologiska definitionen för att våren ska övergå till sommar ska det vara temperaturer på över tio grader eller varmare i fem dygn i rad.

– Det ser det inte riktigt ut att bli, men några enstaka sommardagar kan vi förvänta oss. Det kan dock bli något lägre temperaturer vid kusten, då havet fortfarande är kallt efter den långa vintern.

Efter den senaste tidens översvämningar ligger en klass 1-varning för höga vattenflöden kvar över Hälsingland. I mindre vattendrag har nivåerna kulminerat, medan det det fortfarande kan stiga något i större vattendrag.

– Vattennivån kan öka något då det eventuellt kommer en regnskur under söndagen och när resterande snöhögar smälter i värmen, men när vi kommer upp i 20-graders temperaturer kommer det att torka upp.

Prognosen visar också på varmare nätter.

– Det kan bli någon enstaka minusgrad på natten mot torsdagen, men när högtrycket drar in under helgen och den kommande veckan ser det ut som att man kan börja lämna blommorna ute under natten, säger Christoffer Hallgren.