John Steel är en av de fem originalmedlemmarna från The Animals, som har haft välkända hits som House of the rising sun och We gotta go out of this place.

Trummisen John Steel har nu med sig tre andra musiker och är ute på en turné i Sverige. Den 7 maj stannar de till i Söderhamn för en spelning på Teatern. Dagen efter spelar bandet i Sandviken.

