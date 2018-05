Sjuksköterska döms för dataintrång – kollade journal på anhörig

Under sex tillfällen under 2016 och 2017 har kvinnan gått in i den anhöriges journal utan att ha giltigt skäl för det. Kvinnan har hävdat att hon har haft en vårdrelation till den anhörige men rätten anser att det inte stämmer. Tingsrätten skriver i domen att det "kan knappast ha haft något annat syfte än att tillfredsställa sin egen nyfikenhet."

Kvinnan döms för dataintrång och påföljden blir 100 dagsböter à 400 kronor, totalt 40 000 kronor. Hon ska även betala 5 000 kronor i skadestånd till den anhörige.

