Pingisfesten fortsätter – vi sänder live från semifinalen mellan Söderhamn och Halmstad: "Det känns så klart superbra"

LIVE: Följ den första semifinalen i Halmstad Arena på tisdag via den här länken

Veckan som gick bjöd på en lika underhållande som dramatisk show i lag-VM, både för storpubliken på plats i Halmstad Arena och alla som följde matcherna i SVT:s direktsändning.

Det blev en nytändning för en sport med hisnande kvaliteter när den utövas på allra bästa nivå. Grädden på moset var att Sverige – med ett brons – kunde ta den första medaljen i ett stort mästerskap på 14 år.

Veckan som kommer fortsätter festen, åtminstone för alla våra pluskunder.

I ett särskilt samarbete mellan Mittemedia och Hallandsposten blir det livesändningar från samtliga matcher i semifinalserien mellan Halmstad BTK och Söderhamns UIF.

– Halmstad går i pingisfeber efter lag-VM-succén på hemmaplan. Därför är det roligt att kunna bjuda våra tittare/läsare på ovissa SM-semifinalmatcher mellan Halmstad och Söderhamn direkt i anslutning när bordtennisen är hetare än på länge, säger Hallandspostens sportchef Jan-Owe Wikström.

– I och med att VM precis har avgjorts i Sverige så har ju pingisen fått ett rejält uppsving. Att vi nu kan haka på den här vågen, och ge våra läsare och tittare svensk slutspelspingis av hög klass känns så klart superbra, säger Rikard Bäckman, nyhetschef sport Hälsingland.

Det är två anrika föreningar som gör upp i finaljakten.

Söderhamns UIF har under 41 obrutna säsonger i högsta ligan tagit fem SM-guld, det första 1978 och det senaste 2010. Många profiler har passerat revy i klubben – Glenn Östh, Thomas von Scheele, Jens Lundquist, Peter "Pidde" Andersson, Jon Persson och ett otal kineser med Teng Yi i spetsen.

Suif gick direkt till semifinal som tvåa i pingisligan, fem poäng efter suveräna Eslöv.

– Visst är det väl så att SUIF går in lite som favorit till det här semifinalmötet. Men det vore väl kul om det går till tre matcher, med ett avgörande i Söderhamn på lördag. Det gör ju att vi får se maximalt antal matcher, säger Rikard Bäckman.

Halmstad BTK fick ett laglyft när Wang Jianfeng anslöt i början av 1990-talet, och han visade vägen till klubbens första lagtitel 1993. Då även med klassiska lirare som Ulf "Tickan" Carlsson (dagens tränare) och Jörgen Persson i laget.

Wang Jianfeng fanns med även 2003 när Halmstad tog sitt andra och senaste SM-guld.

Halmstad säkrade en plats i semifinalen efter två raka (4–0, 4–2) i kvartsfinalen mot BTK Rekord.

En särskild begivenhet när lagen möts den här gången blir såklart stjärnornas kamp mellan Söderhamns ankare Viktor Brodd och Halmstads landslagsess Mattias Karlsson.

Viktor Brodd lyfte under grundserien till en ny nivå och slutade med ligans bästa kvot på imponerande 23–4.

På vägen dit knäckte han också Mattias Karlsson i båda de seriematcher som slutade 3–3 mellan lagen.

Mattias Karlsson noterade 14–5 för en sjätte plats i kvotligan, men är å andra sidan på 20:e plats i världsrankingen och dessutom i praktform efter en storartad VM-insats.

– Det är förstås extra roligt att, genom samarbetet med Mittmedia, kunna erbjuda även respektive lags bortamatcher där Mattias Karlsson efter sitt VM-brons naturligtvis är extra intressant, säger Hallandspostens sportchef Jan-Owe Wikström.

Den första semifinalen spelas i Halmstad Arena på tisdagen, den andra i Söderhamn på torsdagkväll och en eventuellt tredje och avgörande match i Söderhamn på lördag.

