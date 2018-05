Ännu ett bakslag för Said – nu utvisas han: "Trodde ända in i det sista att det skulle lösa sig"

På Lindings våtmarksrestaurering (LVR) i Söderala står Said Elambayev på gården och tvättar sin bil. Den ska säljas, berättar han. Och snabbt. Om några veckor måste han åka tillbaka till Ryssland och han behöver pengarna till en advokat.

Hans arbetsgivare, Arne Linding, ser dystert på.

– Man har accepterat det nu. Men man trodde ända in i det sista att det skulle lösa sig, säger han.

Det har gått några månader sedan Söderhamns-Kuriren träffade Said Elambayev senast. Då var problemet att han inte fick skaffa en egen lägenhet i väntan på att få ett tillfälligt uppehållstillstånd, samtidigt som Migrationsverket flyttade alla sina boenden från länet.

Det problemet gick till slut att lösa genom att Said, hans fru och två barn fick bo en kort tid hos en kollega och sedan med hjälp av arbetsgivaren fick de ett boende i Vannsätter. Han kunde på så sätt arbeta kvar på LVR där han har fast anställning.

Men uppehållstillståndet fick han aldrig. I stället beslutade Migrationsverket att utvisa honom och hänvisade till en löneutbetalning som skedde i början av hans anställning, den 13 februari 2017.

– I och med att Said inte hade fått sina fyra sista siffror med det tillfälliga uppehållstillståndet tog det tid att fixa med bankkonto och vi behövde vänta flera veckor på svar från Skatteverket om hur vi skulle beskatta honom rätt, säger Arne Linding.

I mars fick han en förskottsbetalning och i april var allt ordnat så han kunde få lön som vanligt. Migrationsverket menar att det är en efterhandskonstruktion från företagets sida. Det menar inte Arne Linding, och hänvisar till bokföringen.

– Jag tog det personligt att man anklagar oss för att vara en oseriös verksamhet så då överklagade vi det, säger Arne Linding.

Men de möttes av ännu ett avslag. Migrationsverket menar att Said inte kunnat försörja sig under den första tiden på grund av den försenade utbetalningen. Said berättar själv att han inte hade det problemet, eftersom han fick ersättning under den tiden – av Migrationsverket själva.

Det är inte många procents chans att jag kommer tillbaka hit. Problemet varför jag lämnade landet finns ju kvar där.

Men Said Elambayev kommer inte att överklaga en gång till. Enligt hans advokat är chansen att vinna en sådan överklagan väldigt liten och om Said inte uppfyller kraven i utvisningen riskerar han att få återreseförbud som kan gälla i upp till två år.

– Varken jag eller Said vågar överklaga, säger Arne Linding.

I stället hoppas han kunna anställa Said igen efter att utvisningen genomförts. Först behöver Arne Linding få sitt bolag granskat för att bevisa att han kan anställa folk i sitt företag, sedan måste han annonsera ut tjänsten som Said kan söka från Ryssland.

Men det största problemet finns inte i Sverige. När Said återvänder till Ryssland riskerar han fängelse. Redan när han landar på Moskvas flygplats tror han att polisen kommer att hämta honom.

– Det är inte många procents chans att jag kommer tillbaka hit. Problemet varför jag lämnade landet finns ju kvar där, säger Said Elambayev.

Nu försöker han vara så behjälplig Migrationsverket som möjligt för att underlätta sina chanser att ta sig tillbaka. Alla resor bekostar han själv och han är igång med att fixa pass till sina två små barn som båda är födda i Sverige.

Han har bara några veckor kvar i Sverige innan familjen måste flytta. Efter fem år har kämpaglöden brunnit ut och det finns inte mycket hopp kvar om en framtid i landet.

– Said är otroligt stark psykiskt. Vi har hållit på länge med det här nu. Men han har vuxit upp med krig och byggt upp sitt psyke, säger Arne Linding.

– Jag var nio år när det första kriget började i Tjetjenien. Man har hunnit se mycket så psykiskt blir man starkare med tiden. Men nu är jag trött och jag vill inte tänkta så mycket på det. Nu åker jag, säger Said Elambayev.