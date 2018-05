Yxor och trä i fokus på sjöjdbio i Bergsjö - med unik förhandsvisning av norsk succéfilm

– Tidigare har vi varit i flera andra hörn av Gävleborg och mest fokuserat på den ”mjuka” slöjden såsom stickning och liknande – den är ju lättare att ta med sig, berättar regionens filmkonsulent Lena Ostermann.

Region Gävleborg samarbetar med flera lokala organisationer och föreningar när de organiserar sina slöjdbio-evenemang. De har tidigare bland annat visat Kate Winslet-filmen ”The Dressmaker” - och hade då bjudit in två sömmerskor för en diskussion kring filmen.

Torsdagskvällens film var den norska filmen ”Hoggeren”, som inte har haft premiär i Sverige än.

– Vi får inte kalla det premiär så vi kallar det för ”unik förhandsvisning”, säger Lena Ostermann och skrattar.

Filmen, som kom ut 2017, är ett mörkt humoristiskt drama om en man som flyttar till sina avlidna föräldrars hem och spenderar dagarna, som titeln skvallrar om, med att hugga ned träd.

Just yxor och trähantverk var i främsta rummet under evenemanget i Bergsjö. På plats var slöjdaren Niklas Karlsson som ligger bakom bloggen och företaget A hard slojd life. Han har gjort sig ett namn på att slöjda bland annat skedar, något som han var fullt upptagen med under torsdagen. För han så har yxan en särskild plats i hans hjärta.

– Yxan har fått ett dåligt rykte till sig, att man bara kan ”grovjobba” med den – men för mig så är yxan ett precisionsverktyg, berättar han samtidigt som han täljer på en av sina skedar.

Niklas Karlsson har märkt av ett ökat intresse för slöjd och hantverk. Han fick till och med i uppdrag att skriva en bok om täljning på engelska – ”The Art of Whittling” – som kom ut förra året.

Det är inte bara i Niklas Karlssons hjärta som yxan har en särskild plats. Även för smeden Fredrik Thelin, som också medverkade på Bergsjögården, har yxan en särställning.

– Jag är bättre på att göra dem än att prata om dem, svarar han på frågan på vad som är så speciellt med yxor.

Fredrik Thelin har arbetat professionellt som smed sedan 1995 och förklarar att han tycker yxan är ett fascinerande verktyg då den har varit central i människans utveckling:

– Mänsklighetens första redskap var yxan. När vi skapade den blev vi också de människor vi känner i dag, säger han och kollar på de tiotal egensmidda yxor han har med sig.

En av dem som medverkar på evenemanget och arbetar med yxan är Vanja Jonsson. Hon tillverkar framför allt skålar och tråg i trä. Under kvällen stod hon utanför gården och högg sönder en stubbe som till sist skulle bli ett tråg.

– Det är en särskild frihet att få jobba med kroppen – och att få jobba med yxan så nära träet, säger hon på frågan om vad som gör träslöjdandet så speciellt.

Slöjdbion i Bergsjö var välbesökt och några av de lokala föreningarna kunde avslöja att de skulle organisera en till, egen, slöjdbio med slöjdkafé på eget initiativ redan under hösten.