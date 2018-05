”Nässelhäxan” släpper bok: ”Jag gör lingonschampo – men är inte rabiat”

Redan som tioåring levde Petra Modée nära naturen – något som hon har fått berättat gång på gång under familjesammankonster.

– Jag gjorde en maskrosgratäng när jag var tio år som vi fortfarande pratar om i familjen, säger hon och skrattar.

Detta liv nära naturen innebär att man använder det naturen har att erbjuda, efter säsong, i sitt vanliga liv. Det kan innebära att man ”tager vad man haver” till säsongsbundna soppor – eller gör schampo på lingon och diskmedel av björkaska.

För Petra Modée innebär ett liv närmre naturen dock inte att man måste ställa om sig helt.

– Jag gör lingonschampo, men använder också vanligt schampo som jag köper – jag är inte rabiat, och det måste man inte vara! säger hon.

Ibland kommer livet emellan och då kan det ”vanliga” schampot och tvålen komma väl till pass. Det tar inte ut att man då och då gör sitt eget schampo, när man har den tiden.

Sitt alias ”Nässelhäxan” har Petra Modée tagit från den mångsidiga nässlan som växer för fullt i skogarna nu under vårens varma dagar. Petra Modée skördar dock nässlor hela våren och sommaren och inte bara på våren som de flesta gör. Det finns dessutom långt fler saker att göra på nässlor än bara soppa – såsom nässelrotste och nässelknäcke.

Det senare bjöd Petra Modée på under sitt boksläpp som hölls på turistbyrån i Jättendal under onsdagskvällen. Redan innan släppet hade Petra Modée fått in över 80 beställningar av boken från hela Sverige och till och med Norge. Hon har framförallt marknadsfört sin bok på sociala medier.

– Jag fattade inte hur mycket jobb det egentligen var att skicka ut böcker, men det känns hemskt bra att boken är tryckt, säger hon.

Mycket av Petra Modées inspiration kommer från att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet från sin egen omställning till ett liv närmre naturen med andra.

– Kunskap är lätt att bära, säger hon

Petra Modée vill uppmuntra folk att släppa ångesten och använda alternativ från naturen eller köksträdgården och även rester i matlagningen hemma. Hennes bok – ”Nässelhäxans kokbok” – är fylld med egna och ärvda recept som ibland inte alltid har tydliga mått:

– Jag gillar recept som är en näve här och en näve där, säger hon och skrattar.