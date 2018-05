Per Lundgrens återförenas och spelar i Färila: "Hälsingland har alltid varit favoriten"

– Det känns jättekul att återvända, för på den tiden så var Hälsingland ett riktigt favoritområde för oss. Vi tyckte väldigt mycket om publiken och de tyckte uppenbarligen om oss. Vi turnerade i hela Sverige men just Hälsingland var nog det allra bästa området, säger Per Lundgren, kapellmästare i bandet.

Per Lundgrens var aktiva 1978 till 1991. De sista åren fick den Ljusdalsbördige sångaren Tony Ljungström huvudrollen i Colin Nutleys film Black Jack, och efter att filmen haft premiär bestämde sig tre av medlemmarna i Per Lundgrens för att sluta. Vid vilket de tre kvarvarande medlemmarna bytte till det aktuella namnet Black Jack.

– Till skillnad från många andra band som splittras så var vi aldrig ovänner. Det var inte filmen som gjorde att vi slutade utan jag var less på det där livet och det blev ett bra tillfälle. Det enda som jag inte var less på var att dela buss med grabbarna, säger Per Lundgren.

Det var i om med att Tony Ljungström slutade som sångare i Black Jack, för två år sedan, som Per Lundgrens återförenades.

– När han slutade där kom vi på att han blev ledig på lördagar så vi kunde återskapa en jättefin tradition från bussturnerandet, nämligen att spela fyrmanswhist (kortspel).

De började att lyssna på gamla inspelningar och snart hade de lagt ner spelkorten och grabbat tag i instrumenten.

– Det var helt magiskt, vi bara körde. Alla började spela samtidigt och slutade samtidigt, det bara flöt. Det är en sådan där väldigt märklig känsla. Alla faller in i sina gamla roller igen.

Eftersom det i år är 40 år sedan de startade så kände de att det var läge för en reunion.

De har hittills spelat en spelning på Aveny i Sundsvall, då de flesta från bandet kommer i från Sundsvall och Härnösand. Men på lördag är det dags att spela i Färila på Minnenas kväll.

– Det blir en riktig nostalgikväll. Vi sätter upp affischer som är ifrån tiden då de var unga och man får precis som förr köpa biljetter i den gamla luckan. Det är viktigt att det är som det var då. Det ska vara 80-talskänsla rakt igenom, säger Brian Lundberg, som är med och arrangerar.

– Det är väldigt roligt att det är Leif Johansson som är arrangör, för han var även arrangör på den tiden som vi spelade där. Som att tiden stått stilla på nå sätt, säger Per Lundgren.

Per Lundgrens kommer även att spela på Dansbandsveckan i Malung och därefter har de ambitionen att försöka spela en gång varannan månad.

