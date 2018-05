Man från Ljusdal döms för sexuellt utnyttjande av barn

Mannen åtalades för våldtäkt mot barn i första hand, men fälls alltså för den mindre allvarliga rubriceringen sexuellt utnyttjande av barn.

Mannen och flickan fick kontakt via ett internetforum och träffades sedan under ett och ett halvt års tid. Under den tiden ska de ha utfört flera sexuella handlingar, och vid något tillfälle ska mannen ha hållit fast flickan och haft samlag med henne. Mannen ska också vid flera tillfällen ha tjatat till sig sex, enligt flickan.

Mannen hävdade att han uppfattat att alla samlag varit frivilliga, något som inte motbevisats av åklagaren, enligt tingsrätten.

Ljusdalsbon döms för sexuellt utnyttjande av barn och brottet motsvarar fängelse i sex månader. Påföljden blir dock villkorlig dom med 160 timmars samhällstjänst, samt 25 000 kronor i skadestånd till offret.

