Läsartext: Hudiksvalls OK hetast i Norrcupen i Delsbo

Drygt 60-tal orienterare var på plats vid Delsbo Forngård som utgjorde start och mål för dessa medeldistans-sträckor. Senast det var någon orienteringstävling i detta område var 1948, förutom skidbudkavle-DM som gick här i början av 60-talet. Området är lättlöpt med svag kupering i skog och jordbruksmark.

Norrcupen är en serie tävlingar som arrangeras omväxlande av Hudiksvalls Ok, Forsa Ok, Ljusdals Ok och Ok Dellen.

Man har noterat en ökning av antal unga deltagare vilket delvis kan förklaras av Hittaut-projektet och den kursverksamhet som bedrivs i flera klubbar.