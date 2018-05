Elin och Åse flyttar skönhetssalongen mer centralt: "Det har varit en dröm att få utveckla"

Mars 2015 startade Elin Olsson sin skönhetssalong Face and body by Elin i en källare vid Stenhamre i Ljusdal. I dag, två lokaler senare, flyttar hon tillsammans med Åse Näslund in i butik Hemmablinds gamla utrymme vid Postplan.

– Det har varit en dröm att få utveckla, men jag trodde inte att det skulle gå så här snabbt som det har gjort, säger Elin Olsson.

Läs också: Söderhamnare tog hem andraplatsen på SM: "Det har knappt sjunkit in"

Den stora lokalen är under uppbyggnad när vi träffas och två behandlingsrum har växt fram. Väggarna är ommålade men fortfarande finns det en hel del kvar att göra innan Åse Näslund och Elin Olsson är färdiga med sitt gemensamma projekt. Något som de båda ser fram emot.

– Det är mycket roligare att vara två, säger Åse Näslund.

Samarbetet mellan de två företagarna startade i september förra året.

– Jag var kund hos Elin och gjorde fransar hos henne, och så visste hon att jag gjorde naglar. Då knuffade hon mig att utbilda mig och sen flyttade jag in på hennes salong, berättar Åse Näslund som arbetat med att göra naglar i tre års tid.

Läs också: Skönhetssalong flyttar in i Unitis gamla lokaler: "Det kommer hända mycket nytt"

Under Elin Olssons år inom skönhetsbranschen har hon utvecklat sitt företag och i dag har hon kunder från olika kommuner och åldrar som kommer till henne.

– 80 år är väl den äldsta som varit här, Lill-Babs blev väl 80 år. Hon har varit här och gjort både fransar och naglar, säger Elin Olsson.

Planerna för framtiden är, förutom ordinarie skönhetsbehandlingar, även att andra aktörer inom skönhet ska hyra in sig i lokalen och Elin Olsson planerar att starta en utbildning för att utbilda blivande fransstylister.

– Jag tycker att de ska få rätt utbildning från början. Många tittar på Youtube och tror att de vet hur man ska göra, men det är så mycket därtill, säger Elin Olsson.

Ska du utbilda dina framtida konkurrenter?

– Ja, eller mina framtida kollegor, säger Elin och skrattar.

Läs även: De laddar för SM i ögonfransförlängning: "Gäller att hålla nerverna i styr"

Att flytta mer centralt tror de båda är positivt och hoppas att fler kunder ser möjligheten att unna sig något extra.

– Jag hoppas att det blir mer folk som slinker in här, säger Elin Olsson.