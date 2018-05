Krönika: På Zanzibar hittar jag alltid hem

Det var mer än en resa, de där veckorna med varma vindar och salt vatten på en solig ö. Äntligen kom vi i väg, Mannen och jag. För honom var det första mötet med Afrika. För mig var det, som alltid, att komma hem. Visserligen var det inte just på Zanzibar som jag växte upp utan på fastlandet i Tanzania, men det finns många likheter och språket är detsamma.

Första gången jag var på Zanzibar var 1984. Vi hade tagit båten över – en stor lastbåt som tuffade på i maklig takt – och bodde i ett enkelt gästhus. Några andra turister såg vi inte till. Vi strövade i gränderna i Stone Town, den gamla stadsdelen utan en enda rät vinkel och med elledningarna hängande fritt mellan husen. Vi stannade i något gathörn och köpte varsin dafu, omogen kokosnöt, och drack saften direkt ur ett hål som försäljaren högg upp med en kniv. Den smakade bättre än den ljumma läsken på en hotellveranda ett par timmar tidigare.

I hamnen låg färska kryddnejlikor utbredda på mattor för att torka i solen. Doften var bedövande. Jag kan fortfarande sticka näsan i en påse kryddnejlikor, andas in och känna: Jag är där. Efter några dagar for vi vidare till Jambiani, ett litet fiskeläge på östkusten. Det var självhushåll i gästhuset vid stranden, men vaktmästarens fru lagade mat åt oss. Ris kokt i kokosmjölk och någon gryta med vad som fanns att få tag i för dagen: fisk, skaldjur, grönsaker.

Tre år senare var jag där igen. Året var 1987 och jag satt på Café Afrique, drack världens godaste ananasjuice och tänkte: Här vill jag vara.

Det blev två svängar tillbaka under början av 90-talet. En och annan ryggsäcksturist hade hittat dit och det första hotellet på östkusten, i Matemwe, hade byggts av två svenska systrar. Fjärilar stora som min hand fladdrade i bougainvillean mot den blå himlen och på natten låg jag under myggnätet och lyssnade till högvattnet som dundrade in.

Sedan gick det 17 år. Jag fick tre barn och 2010 var mina pojkar och jag på rundresa i Tanzania. Jag ville visa dem miljön där jag är lugn och trygg, där jag känner mig hemma och vet vem jag är. De gillade det. Själv noterade jag att det hade hänt mycket med turistindustrin.

Och så gick sju år till. Under de åren drabbades jag av den största och svartaste sorgen av alla: min äldste son hittades död efter en läkemedelsöverdos. Sorgen måste jag bära med mig nu, i ett nytt liv. Att gå tillbaka är inte en utväg, eller ens en väg. Att fly är inte ett alternativ. För mig är den enda vägen att insupa och hämta kraft i det som glädjer och stärker, så att jag orkar bära med mig sorgen.

I det salta, varma vattnet utanför Zanzibar dagarna före jul förra året kände jag ögonblick av fullkomlig, oreserverad lycka. Och tillbaka i Sverige, en vecka in på 2018, kände jag att jag har gått över ett backkrön.

