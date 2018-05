Tog sig in i ishall och stal godis – krävs på 25 000 kronor i skadestånd

Mannen tog sig in i hallen sent på onsdagen 18 april via en olåst dörr, och stannade kvar tills efter stängning. Därefter bröt han upp dörrar till kafeterian, hockeyklubbens kansli samt till ett annat företag som hyr in sig i byggnaden.

Vid inbrottet stals läsk, godis, ficklampor, en väska och kläder för totalt 3 000 kronor.

Vid häktningsförhandlingen erkände mannen brott och uppgav då att han begick stölden för att betala av en skuld.

Tre olika målsägare yrkar totalt på att mannen ska betala 25 095 kronor i skadestånd i ersättning för reparationer, stulet gods samt städning.

