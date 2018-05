Senast Jakobs kyrka fick en omfattande renovering var 1938 – hela 80 år sedan. Nu ska kyrkans inventarier, tak och väggar lagas och tvättas. Bland annat ska korfönstret få en uppfräschning.

Längst fram kommer det att sättas in stolar i stället för bänkar och nya system för ljud och ljus sätts in. Dessutom ska all el dras om invändigt.

Kostnaden för renoveringen ligger på 8-10 miljoner kronor.

Plus: Kyrkan stängs för renovering – ska rengöras och moderniseras