Polisen om stökiga kvällen i Delsbo: "Mycket motorburen ungdom och alkohol"

Under lördagskvällen och en bit in på natten fick polisen in flera samtal från boende i Delsbo som blev störda av ett stort gäng festande ungdomar som åkte runt med bilar och spelade hög musik.

– Det har pågått hela kvällen och det är fortfarande pågående. Först var det en massa raggarbilar ute och körde och det var bland annat folk uppe på taket på Hemköp. Det en mycket motorburen ungdom och alkohol, säger Henrik Öhman, befäl vid polisens regionledningscentral, vid 01.30-tiden.

Under sena kvällen var polisen på plats i området för att lugna ner stämningen.

– Det är någon typ av spontanfest och det är en massa bilar som spelar hög musik, säger Henrik Öhman.

Under polisens besök omhändertogs två personer som bedömdes vara så pass berusade att de inte kunde ta hand om sig själva. De fördes till polisstationen i Hudiksvall där de får spendera natten och sova ruset av sig.