Per blev hemlös efter branden – nu väller pengarna in: "Han är så osjälvisk och engagerad i andra"

På måndag förmiddag hade Facebookinsamlingen till Per "Bella" Berglöf dragit in drygt 40 000 kronor – sedan den startades under söndagen.

– Insamlingen går på tok över förväntan, säger Chrille Sidfält, styrelseledamot i Delsbo IF.

Förslaget till insamlingen väcktes i föreningens styrelse, men eftersom Facebook kräver att en person står bakom insamlingar bestämde sig Chrille Sidfält för att ta på sig saken.

– Vi ville visa vårt stöd och tanken är att Bella ska få en lite drägligare första tid, om det så bara är att köpa ett par nya träningsskor och lite kläder. Vi vill att han ska kunna fortsätta att vara den glädjespridare som han är, säger Chrille Sidfält.

Per "Bella" Berglöf har varit verksam som spelare och tränare i Delsbo IF i många år, och lägger mycket tid på ideella insatser i föreningen. Dessutom är han ideell gyminstruktör på Träningsverket och deltidsbrandman.

– Alla i hela Dellenbygden har så mycket gott att säga om Bella. Han är så osjälvisk och engagerad i andra, säger Chrille Sidfält.

De som har skänkt pengar är många av "Bellas" vänner och folk som har träffat på honom i olika sammanhang, men även en del andra personer som vill hjälpa till.

– Jag ser att i en katastrof står man stark tillsammans. Och många vill gärna hjälpa andra, säger Chrille Sidfält.

Det var inte mycket Per "Bella" Berglöf lyckades rädda ur sitt hem vid branden: lite kläder, några nycklar och en dator. Nu behövs ett helt nytt hem, med alla husgeråd, soffa, säng och så vidare. Lite bekymrad är han också för sitt eget företag, där han arbetar som massageterapeut.

– Jag hade ju verksamheten där också och måste försöka komma i gång med den. Men bokningspärmen brann inne, så jag vet inte vem jag ska träffa när och var, säger Per Berglöf.

Han räknar med att hemförsäkringen täcker det mesta, men är väldigt glad och rörd av det stöd han får i och med insamlingen.

– Ja, jag är väldigt rörd, säger han.

Det finns inget övre tak för insamlingen på Facebook, men den kommer att stängas under tisdagen.

– Vi har tänkt att vi ska försöka träffa Bella på onsdag och lämna över pengarna till honom, säger Chrille Sidfält.

Förutom alla bidrag som har kommit in till Facebookinsamlingen är det många som har swishat direkt till föreningen. Sent på söndagskvällen hade 22 000 kronor kommit in på föreningens konto den vägen.

– Och så har vi sagt att Delsbo IF skänker 10 000 kronor, säger Chrille Sidfält.