Nya ägare har gett Senseair en jättes styrka: "Nu släpps fördämningarna"

– Vi kan aldrig få en bättre ägare på lång sikt, säger Hans Martin.

Vi träffar en av grundarna till Senseair, som med högt satta visioner skapade ett högteknologiskt företag med över 150 anställda, varav 120 i Delsbo. Han är imponerad av de nya ägarnas kunskaper, professionalitet, ödmjukhet och, som han säger: hur snälla och trevliga de är.

I ett brev har personalen fått veta tankegångarna bakom ägarbytet och vilka muskler som finns hos den japanska jätten AKM.

– Vi har hållit på att bli uppköpta femton gånger tidigare. Tre gånger var det väldigt nära att det blev av, men vi tyckte inte att det kändes rätt och avblåste, säger Hans Martin.

Men den här gången stämde allt, och historien bakom teknikföretaget Senseairs väg från frö till blomning är lång. Att sensorer tillverkade i Delsbo skulle mäta koldioxid på skolor, biografer, i EU-parlamentet, vid världens större flygplatser, på McDonalds restauranger, i fruktcontainers och i äggkläckningsmaskiner världen över, fanns inte på kartan för snart 30 år sedan.

När vi flyttade hit 1980 pendlade jag till Stockholm i tio års tid för att ha kvar en fot vid universitetet och få en inkomst för att vi skulle klara oss här

Historien börjar i Strömstad, Bohuslän, där Hans Martin föddes för 69 år sedan. Föräldrarna flyttade till Lidingö, där Hans Martin växte upp och gick i skola, innan han så småningom blev forskare vid Stockholms universitet.

– Jag träffade min tjej, Ingegerd Blomberg, som kom att bli min livskamrat. Hon blev gravid och vi letade småhus. Det var svindyrt och funkade inte.

Lösningen blev att de tillsammans med vänner köpte ett svårsålt hus, en 28-rummare i Saltsjöbaden.

– Det utvecklade sig oplanerat till ett kollektiv under 1970-talet och då började vi få gröna vågen-drömmar, berättar Hans Martin.

När sonen skulle börja skolan kände paret att Stockholm inte var rätt miljö. Det var alldeles för stressigt för att familjen skulle trivas.

– Vi hade en del kontakter i Delsbo och vi hittade den hälsingegård som vi fortfarande bor i.

Men i Delsbo fanns inga jobb som passade en forskare.

– När vi flyttade hit 1980 pendlade jag till Stockholm i tio års tid för att ha kvar en fot vid universitetet och få en inkomst för att vi skulle klara oss här.

Familjen växte med ytterligare tre barn och föräldraledigheten togs tillvara.

– Då fick jag tillbringa en stor del av tiden här och ändå ha kvar kakan i Stockholm. Men i längden funkade det inte och min fru sa ifrån 1990. Då sa jag upp mig vid universitetet och tvingades hitta på något.

Är man tvåa måste man se till att bli världsbäst och är man trea är det lika bra att lägga av

Hans Martin gick inte i entreprenörstankar, utan försökte komma på ett sätt att överleva på det han kunde.

– När jag beslöt att klippa banden med universitetet var det så turligt att jag fick ett uppfinnarstöd med ett års lön utan motprestation. Då fick jag finansiering på idéerna kring lågkostnadsgasmätare som tekniskt sett anslöt till den forskning jag gjorde vid universitetet.

Drivkraften var att han ville bort från Stockholm.

– Om man inte har lösningarna klar för sig måste man åtminstone vara envis för att hitta dem under resans gång, resonerar Hans Martin.

Under sina stapplande företagarförsök träffade Hans Martin en amerikansk kollega, Jacob Wong.

– Han tyckte att vi skulle göra något ihop och han hade mer erfarenhet av det kommersiella. Han blev min mentor under de första åren. Det hjälpte till att jag vågade ta steget. Han hjälpte mig att ljuga, kan man säga, berättar Hans Martin med ett skratt.

Partnern var en visionär som mötte en forskare, strikt med att hålla sig till sanningen och det man med säkerhet vet.

– När jag först gick på kundmöten tillsammans med honom pratade han så jag rodnade som forskare. Det var en intressant skola tills jag insåg att det inte är att ljuga. Det är att skissa upp möjligheter, att ha visioner, säger Hans Martin.

Jacob Wong fick investerare att öppna plånboken.

– Jag har fortfarande kvar den plansch som han hade i Kalifornien. Om du tänker dig en blå himmel och ett flygplan med ett vitt streck bakom. Längst fram i flygplanet sitter vi i företaget och är på väg mot höjderna. För att lyckas med det måste vi hålla ihop och se till att allt fungerar och blir bra. Grunden har alltid varit att sikta högt.

Hans Martin är övertygad om att man måste vara världsbäst för att lyckas.

– Är man tvåa måste man se till att bli världsbäst och är man trea är det lika bra att lägga av, säger han.

Med Jacob Wong startades grunden till Senseair. Han med en tredjedels ägande och Hans Martin med två tredjedelar.

– Sedan startade han parallellt i USA med samma idé och jag hade ett litet delägande i det. Vi jobbade ihop fast på olika kontinenter.

Det gick bra, till en början. Deras första produkt blev internationellt uppmärksammad i branschtidningar och belönades 1993 med Photonic Spectra’s Circle of Excellence Award. Företaget var först ute på marknaden för koldioxidsensorer och knöt an alla stora företag som behövde dem till behovsstyrd ventilation, som började växa under 1990-talet.

Det var en positionering som konkurrenterna aldrig lyckades bryta.

Men relationen med den amerikanske partnern skulle krascha.

– Han sålde till underpris i USA och det höll inte längre eftersom produkterna kom bakvägen från honom till Sverige. 1993 gav jag upp och lät honom köpa upp mig och vi var amerikanskägda fram till 1995.

I början var vi några få och det stod tre, fyra skrotbilar parkerade utanför. Nu är det hundra, glänsande, fina fordon.

Att jobba för den tidigare affärspartnern höll inte.

– Vi hade fungerat jättebra inledningsvis, men när jag blev ägd av honom vände det helt. Värderingarna stämde inte.

Hans Martin säger att han blev pådyvlad att göra ”tekniskt idiotiska saker”

– Det var ett års äktenskap och ett års skilsmässa kan man säga.

Lösningen blev att Hans Martin tillsammans med dåvarande vd:n Arvid Egeland och en svensk kund köpte ut Wong från Senseair och sedan låg vägen öppen att utveckla företaget i den riktning man önskade.

Vid presentationer av Senseair visades en tillväxtkurva som liknade en hockeyklubba. Men hockeyklubban har hela tiden förflyttat sig framåt i tiden och tillväxten har ofta haft lagkrav som bakgrund.

– Vi fick ett jättestort ryck 2005–06 när branschen för fotogenvärmare fick en boom på koldioxidsensorer på grund av ett lagkrav i Frankrike. I Frankrike förbrukade man en halv miljon fotogenvärmare om året. Det var faktiskt nästan en hockeyklubba, men den tog slut, säger Hans Martin.

Grafen som liknar en hockeyklubba har man sniffat på många gånger, men den har aldrig varit så nära som nu.

– Vi har nosat på många stora saker som inte hänt, men nu kommer hockeyklubban och det är en av anledningarna till att jag lämnat över makten i företaget.

Ägandet har annars varit en konsekvent strategi för att behålla jobben och fabriken i Delsbo.

– Hela syftet var ju att skapa jobb här. I början var vi några få och det stod tre, fyra skrotbilar parkerade utanför. Nu är det hundra, glänsande, fina fordon. Ett välmående har spritt sig i bygden och då växer kämpaglöden att vi måste värna om det här, berättar Hans Martin.

Företagets resa från frö till blomning har innehållit många samarbeten och segrar i olika tekniktävlingar. En tekniktävling som amerikanska staten står bakom har bidragit till utvecklingen av alkoholsensorer i bilar. Senseair har i det arbetet samverkat med två andra bolag. Det är också en orsak till Senseairs köp av Hök Instrument i Västerås. Peter Lageson, ny vd på Senseair sedan ett drygt år, har hjälpt till att förnya och positionera om företaget strategiskt. Han tog genast initiativet till att föra samman bolagen.

– Affärsmässigt låste vi varandra. Vi hade rättigheterna på sensorn, Hök på applikationerna och vi vågar inte satsa på sensorn om vi inte har koll på applikationerna. Därför beslöt vi under förra året att gå samman och få mycket större kraft, förklarar Hans Martin.

Under tiden tävlingen pågått har tekniken mognat för annat än bilar. Ett exempel är att alkoholtesta lokförare före arbetet, en lösning SJ installerat i hela Sverige.

– Den lösning vi kunde erbjuda med att man i personalrummet gör en blåsning och identifierar sig med en id-tagg. Skulle systemet visa rött är det ingen som pekar finger, eftersom ingen ser det. Trafikbolaget hinner sätta in en ersättare och personalavdelningen får ta hand om den som har alkoholproblem. Det är en jättesnygg lösning, tycker Hans Martin.

Han kommer att stanna kvar några år till vid Senseair.

– Ja, det här är så roligt! Även om jag lämnar ägandeskapet finns utmaningarna kvar och vi har stora hockeyklubbor på gång, säger han med anspelning på kommande tillväxt.

Han tycker att det känns rätt med japanska ägare. Sedan 1990-talet har Senseair samarbetat med japanska bolag på deras marknad och det har gett goda erfarenheter.

– Det har slagit mig hur lika oss de är i själen. Under ytan är de ärliga, vill väl och säger de något så menar de det. Man behöver aldrig leta underliggande orsaker. De är mycket lätta att ha att göra med.

Genom tekniktävlingen och arbetet med att utveckla alkoholsensorer hittade Senseair en ny komponent på en mässa i Korea för sex år sedan. Den kom från AKM, Asahi-Kasei Microdevices.

– Vi tog kontakt med dem och de fick upp ögonen för oss.

Senseairs produkter passade AKM perfekt, eftersom de vill upp i värdekedjan och leverera mer kompletta lösningar. Den japanska koncernen med 33 000 anställda började granska den lilla fabriken i Delsbo.

– För fyra år sedan kom åtta höga chefer på besök. Det är inte vanligt när man ska köpa en komponent, säger Hans Martin med ett skratt.

AKM började göra miljoninvesteringar i fabriken, utan att ha kontroll över den.

– Till slut hamnade de i läget att de måste köpa oss, annars kunde de inte investera mer. Det blev ett faktum, helt enkelt, säger Hans Martin.

Han berättar att i stort sett alla bilmärken år 2022–2023 kommer att börja installera koldioxidsensorer i sina nya modeller. Det tillverkas 80 miljoner bilar om året, så marknaden är gigantisk.

– Ska man klara att leverera sådana volymer som krävs, behöver man 2019 ha en färdig produktionsanläggning för att hinna certifieras rätt och ha en chans att få vara med. AKM hade oss på radarn i det racet och investerade för att skynda på oss, förklarar Hans Martin.

Valet de stod inför var att köpa nu, eller så skulle ekvationen inte gå ihop. Det gällde att fånga tillfället.

– Vi hade tänkt vänta i fem år, men vad hade hänt då? Då blir det mer av en auktion och risken för en flytt skulle vara mycket större. Nu släpps fördämningarna och AKM investerar för att vi ska kunna klara miljonvolymerna. De är här med sina kvalitetsexperter som undervisar oss. De vill ha kvar samma ledning, samma varumärke och att vi jobbar vidare, precis som förut.

Nu vajar svenska, japanska och Senseairflaggan tillsammans på fabriken och för Hans Martin känns det spännande och bra.

Han minns kollegorna vid universitetet som undrade varför han inte gjorde något vettigt, koldioxid är varken giftig eller explosivt, resonerade de på 1980-talet.

– Men koldioxid är grunden för livet, en del i livscykeln. Den finns överallt och i alla processer och det var ett bra tänk att envist hålla fast vid det. Redan från början hade vi visionerna att vi skulle vara världsbäst inom en marknad som var väldigt outvecklad.

Fakta AKM

AKM är en förkortning av Asahi-Kasei Microdevices. Det är ett dotterbolag till japanska Asahi-Kasei som är en koncern inom kemi, elektronik och läkemedel, med mera. Företaget är en leverantör till Senseair och koncernen har 33 000 anställda.