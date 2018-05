Klädbytardag för kvinnor blev succé: "Många fler än vi vågat hoppas på"

Klädbytardagar för barn anordnas med jämna mellanrum. Mer sällsynt är det med arrangemang som innefattar vuxenkläder. Det var något som föreningen Hej Syster uppmärksammade och även tog tag i.

Det som först kom upp som en idé hos en av tjejerna i föreningen, skulle under den tidiga våren visa sig bli en stor besökssuccé på St Jakobsgården i Hudiksvall.

– Vi tror att det måste ha varit åtminstone 500 personer på plats. Det kom väldigt många fler än vi vågat hoppas på, berättar Hanna Berglin.

Tillsammans med Rebecca Wittesjö och Emma Merisaari utgör hon Hej Systers styrelse. I snart ett år har föreningen funnits.

– Vi tjejer stred på varsitt håll för kvinnors gemenskap och rätt, för att minska klyftorna och rivaliteten kvinnor emellan, berättar hon.

Läs mer: De fick nog – startade förening för kvinnogemenskap

Hanna, Rebecca och Emma hittade varann och beslutade sig för att starta en förening, för att man jobbar starkare tillsammans än på varsitt håll. Resultatet blev Hej Syster.

Föreningen har ett 50­-tal betalande medlemmar i Hudiksvall med omnejd, och drygt 440 medlemmar på Facebook.

Klädbytardagen på St Jakobsgården i Hudiksvall är föreningens senaste initiativ och var i samarbete med Hudiksvallsbygdens församling. Arrangemanget krävde gediget förarbete, men två medlemmar i föreningen visade sig lyckligtvis vara insatta och hade bra koll på vad som behövde göras. De hade även turen att få god hjälp med själva kassasystemet.

– Det skapades av en skicklig sambo till en av våra aktiva medlemmar. Det var väldigt mycket att tänka på, berättar Hanna.

De hade garderat sig med fyra stycken kassor, för att folk skulle slippa stå i kö. Och kvällen före klädbytardagen och även samma morgon hade de fullt upp med att packa och hänga upp kläder på klädställningar och på bord som de gjort i ordning. Totalt var det 50 olika personer som sålde kläder.

Under dagen kunde alla som handlade kläder på plats välja att avrunda uppåt, för att skänka till Kvinnojouren.

– Totalt fick vi ihop 1 171 kronor, säger Hanna Berglin.

Hon berättar att de är tacksamma över att de som sålde kläder också hjälpte till med att hänga upp kläderna. Och för alla andra som engagerade sig i klädbytardagen.

– Det var jättemånga i föreningen som var med och hjälpte till, både under fredagen och under lördagen. Diakon Monika Andersen har också hjälpt oss väldigt mycket. Jag skulle vilja säga stort tack till alla för all hjälp, säger hon.

Trots att många plagg hittade nya ägare under dagen, var det också vissa som blev kvar.

– En del kläder hämtades upp av säljarna. Resten skänkte vi till Hjälp till liv, berättar Hanna.

Den välbesökta klädbytardagen gav mersmak och redan nu finns tankar på att göra den till ett återkommande arrangemang.

– Vi funderar på att anordna klädbytardagar, en till två gånger per år. Det var så trevligt och roligt under dagen. Och folk var så positiva. Det verkade väldigt uppskattat, vilket gjorde det ännu roligare, säger Hanna Berglin.