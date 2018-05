Hudiksvall varmast i Sverige – över 26 grader: "Har varit extremt varmt"

Ett ihållande högtryck över Sverige har gett ovanligt höga temperaturer i Sverige under maj, och det kommer fortsatt att vara fint väder under veckan.

– Det har varit extremt varmt, 5-6 grader varmare än normalt i maj. När vi summerar den här månaden så kan vi antagligen räkna in ett antal värmerekord, säger Erik Rindeskär.

Sverige har varit varmare än flera av länderna i Medelhavet den senaste tiden, som Frankrike, Spanien och Italien.

Den varmaste luften i Sverige ligger just nu över kusten i Södra Norrland, vilket ledde till att Hudiksvall var varmast i hela landet under söndagen 8-20. Och fler orter i Hälsingland hade sommarvärme under söndagen. Delsbo hamnar på femte plats i Sverigetoppen med 25,1 grader medan Järvsö blev nia med 24,5 grader.

Även under måndagen väntas det bli 25-26 grader. Enligt Forecas prognos ser värmen ut att hålla i sig under hela veckan, med en liten dipp på onsdagen när en kallfront drar förbi landskapet.

– Då kanske det blir 17-20 grader, men sen hämtar det sig. På fredag kan det blir 25-26 grader igen, säger Erik Rindeskär.