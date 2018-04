Hockeyklubb arrangerade speeddejtning – ledde till tolv praktikplatser

Plus: Hudik Hockey startar jobbsatsning för unga: "Det känns jättebra"

Det var under hösten och vintern som HHC höll speeddejtning under konceptet Vägen in, vilket är ett sätt för att få ungdomar från arbetslöshet till arbetslivet. Resultatet blev tolv praktikplatser och 31 studiebesök.

- Fantastiskt roligt att vi alla berörda parter tillsammans kunde skapa 12 konkreta praktikplatser och flera studiebesök för att bryta utanförskapet och bidra till en ljusare framtid för ungdomarna och för hela Hudiksvall. Att minska på ungdomsarbetslösheten är ett långsiktigt hållbarhetsarbete och vi har nu kommit en bit på vägen, säger Fredrik Jönsson, marknadsansvarig vid Hudik Hockey, i ett pressmeddelande.

Speeddejtningen arrangerades två gånger, tillsammans med Arbetsförmedlingen och Länsförsäkringar,

Plus: Myller på HHC:s speeddating: "Vi har behov av personal"