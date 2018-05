Hälsinglands historia sedd genom dess avrättningsplatser: "Vad hände i barnens psyke?"

Det ska klarläggas redan nu, att av de mer än 142 personer som avrättades i länet så tillämpades inte stegling på alla män som avrättades.

Flertalet av de de döda begravdes på avrättningsplatsen i anslutning till avrättningen. Stegling var ens särskild förödmjukelse där den avrättades huvud sattes på en påle för att vara avskräckande för förbipasserande.

– Brott och straff är en del av vår historia, men det har uppfattats som tabu att tala om. Men det håller på att ändras, säger Ola Nilsson vid Landskapsarkeologerna.

Exempelvis genom släktforskning där arkiven släpper ifrån sig mörka familjehemligheter. Det finns på det sättet 142 namngivna personer som avrättats i länet och ytterligare håller på att bekräftas så att listan på avrättade snart är 180 personer.

Halshuggning var det vanligaste straffet. Hängning ansågs förnedrande och den enda hängningen i Hälsingland skedde i Hudiksvall 1635 vilket drabbade Sven Isaksson som var hövding för en grupp ur resandefolket, som var dömd för stöld.

Sex avrättningsplatser i länet, varav tre i Hälsingland undersöks nu arkeologiskt. Det är Häxmyran i Ovanåker, och Sorga galgbacke i Färila. Vi befinner oss på en strandkant till Dellen i Norrbo där tre socknar möts, Bjuråker, Delsbo och Norrbo. Det är den tredje platsen i det arkeologiska projektet. Här hölls den sista avrättningen 1847.

Gärningsmannen i den sista avrättningen i Norrbo var pigan Brita Andersdotter, kallad Fön-Bella. Hon dömdes till döden för att ha giftmördat tre personer. Brita Andersdotter fick inte gifta sig med mannen hon ville ha. Hon försökte förgifta mannens pappa genom att lägga arsenik i en maträtt och hon lyckades, men dödade samtidigt mannens mamma och ytterligare en person.

Så vitt känt var det bara en kvinna vars kropp inte brändes på bål efter avrättningen i Hälsingland och det var pigan i Norrbo 1847.

– Hon var den sista personen som avrättades på den här platsen. Norrboborna krävde att avrättningsplatsen skulle flyttas och när den avvecklades utsågs aldrig någon ny, säger intendent Desirée Kjellberg vid Sveriges Fängelsemuseum i Gävle.

Annars var det ofta för barnamord som kvinnor dömdes till döden. Det var ensamstående kvinnor utan ekonomiska möjligheter att försörja en familj.

Det var inte på medeltiden som flest avrättningar skedde. Då var Sverige katolskt och det grundläggande straffet var böter. Dokument berättar om en änka i Njutånger vars make begick ett mord i norduppland. Gärningsmannen avled innan rättvisan hann gå sin gång. I stället krävdes mördarens änka på böter som skulle betalas till mordoffrets son. Som böter skulle änkan överlämna en gård hon ägde och 40 silverdaler ytterligare ifall sonen inte var nöjd.

På 1600-talet var Sverige protestantiskt och levnadsstandarden i Hälsingland beskrivs som en misär. Det var också under 1600-talet som flest avrättningar skedde här. Antalet avrättningar minskade under 1700-talet och under under 1800-talet avrättades bara 15 personer i Gävleborg.

Religionen ses som en förklaring till avrättningarna, vid sidan om den sociala misären som kan ha bidragit till att antalet brott ökade.

– Det var vid den här tiden som Bibeln hade översatts till svenska och människor kunde läsa om förhållningssätt som öga för öga, tand för tand. Det var då som blodskam belades med dödsstraff, säger Desirée Kjellberg.

Det kan var 27 avrättningsplatser i länet trodde hon när projektet inleddes förra året. Nu finns det 44 dokumenterade platser och hon känner allt starkare ett behov av att berätta avrättningsplatsernas historia. Även om de låg i utkanterna så var de centrala i dåtidens rättsskipning.

Det fanns exempelvis anvisningar på hur avrättningsplatserna skulle utformas. De skulle ligga på en allmänning och de skulle ligga i skogsmark. Sockengränsen var en sådan allmänning och därför ligger de flesta avrättningsplatserna på sockengränsen. Platsen valdes också ut för dess närhet till transportleder.

Det skulle också finnas gott om plats för åskådare så en avrättningsplats kunde vara stor som en fotbollsplan. När det var avrättning skulle befolkningen samlas i avskräckande syfte. Det fanns också anvisningar om att barnen skulle placeras längst fram så att de inte skymdes av vuxna.

– Jag undrar vad det gjorde med folk som passerade eller bodde i närheten. Vad hände i barnens psyke, säger Desirée Kjellberg.

Ett syfte med projektet Avrättningsplatser är att göra arkeologiska undersökningarna av sex avrättningsplatser i länet och samtidigt engagera ortsbefolkningen. På Kristi himmelfärds dag fick allmänheten komma och titta på när avrättningsplatsen i Norrbo undersöktes med metalldetektor.

På onsdagkväll får allmänheten vara med när den arkeologiska hunden Fabel och matte Sophie Vallulv luktar sig fram över avrättningsplatsen i Norrbo. Fabel är särskilt tränad och certifierad på att spåra mänskliga kvarlevor i egenskap av arkologihund.

När kroppar bryts ner i marken tillförs jorden fosfat. Den tredje undersökningen som görs av platsen blir därför att försöka hitta begravningsplatserna i området genom fotfatkartering.

De arkeologiska undersökningarna är ytliga men en fortsättning på projektet kan vara att göra en arkeologisk utgrävning under nästa år.

– Vi har litet extra förhoppningar på att göra intressanta fynd här i Norrbo eftersom vi vet att det kan finnas kvarlevor av de åtta personer som avrättats här, säger Desirée Kjellberg.