Djuren byts ut mot en mänsklig kanonkula – Brazil Jack kommer till Hälsingland

Som första cirkus i Sverige har Brazil Jack beslutat sig för att vara helt djurfri. Trolle Rhodin är cirkusdirektör och han berättar att det bland annat är för att distansera Brazil Jack från andra cirkusar som använt djur fel.

– Det är så många som använt ordet cirkus på fel sätt. Och då blir vi som lägger ner tid, energi och pengar i konsten lidande på grund av att andra misskött begreppet, säger han.

Det är egentligen ingen stor förändring. Sedan 1999 har Brazil Jack inte haft med vilda djur som elefanter.

– Vi har aldrig riktigt haft ett djurcirkusprogram, vi har haft ett djurinslag. Det valde vi att ta bort för att inte förknippas med andra som använder djur på fel sätt, säger Trolle Rhodin.

I stället ger sig Brazil Jack ut på vägarna med en påkostad show med artister från hela världen. I programmet finns också en mänsklig kanonkula.

– Han flyger 18 meter och över publikens huvuden, så det är väldigt stor. Kanonen väger tre ton, säger Trolle Rhodin.

– Vi vill ju ta tillbaka det som fanns förr, som egentligen inte finns längre. Det skapar vi på nytt, säger Trolle Rhodin.

Han berättar vidare att de aldrig var oroliga för att publiken skulle reagera negativt på avsaknaden av djur, och under föreställningar hittills i år har reaktionerna varit positiva.

– Responsen har varit bättre än någonsin. Så länge jag kan minnas så är det den bästa responsen vi haft, säger Trolle Rhodin.

Cirkus Brazil Jack kommer till Söderhamn under måndagen, till Bollnäs under tisdagen, Ljusdal under onsdagen och avslutar hälsingeturnén på torsdag i Hudiksvall.

– Man ska chocka och man ska sätta det där "wow" i munnen på folk. Det är det vi lever för, säger Trolle Rhodin.