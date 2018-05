Dala vann före Bollnäs i seriecrossens andra deltävling – när tekniken spelade spratt

Det kan ha sina sidor med avancerad teknik inom sportens värld. När transpondersystemet slutade fungera ”lagom” till tävling den här gången så blev goda råd plötsligt dyra.

LÄS OCKSÅ: Storslam i Borlänges kvällstävling för Filip Borg från SMK Hälsinge

Men problem är ju som bekant till för att lösas. Manuella varvräknare fick kallas in i all hast och det blev till slut tävling – och ett resultat. Om än rejält försenat.

SMK Dala vann seriepremiären i Avesta för snart två veckor sedan. Nu gjorde man om bravaden. Falulaget slutade på 233 poäng, att jämföras med hemmafavoriterna som fick ihop 226. Tredje plats gick till Woxnadalen med intjänade 167 pinnar.

Anton Wallin, Per Nyberg samt Per Granqvist ingick i Bollnäs lag 1. Den förstnämnde var nu åter med i leken efter det armbrott han ådrog sig under träning på senvintern.

Dagens facit: Trea, etta respektive tvåa i division 1.

– Jättekul att vara tillbaka på banan igen. Men det tog på krafterna. Har bara hunnit med en timme på hojen hittills, berättade Anton efter målgång.

LÄS OCKSÅ: Ljusdals motorklubb vill anlägga endurospår: "Ser en ökande efterfrågan"

Inför det tredje division 1-heatet öppnade sig himlens portar och banan blev blöt och hal.

– Riktigt rejält halkig tillika. Gällde verkligen att vara försiktig med gasen och broms i god tid före kurvorna, fortsätter Anton Wallin.

Som nu har för avsikt att ta igen förlorad tid.

– Ja, nu gäller det att köra hårt framöver, både med tävling och träning. Inte minst i SM där jag ju nu halkat efter två deltävlingar.

Även Woxnadalen körde alltså bra. Michael Vincent, Linus Grelsson, Edwin Andersson och Tomas Jansson försvarade WMK:s färger.

LÄS OCKSÅ: Kjellström satte punkt med VM-brons – och öppnar för fortsatt satsning i USA

Totalt i serien – när två av fyra deltävlingar nu körts – toppar SMK Dala på maximala 34 poäng. Bollnäs håller andra plats med 32 pinnar, följd av Woxnadalen på 29. Fortsättning följer i Viken den 3 juni och i Rättvik på nationaldagen 6 juni.

Tilläggas kan att regnet som infann sig under det sista heatet även innehöll med sig en rejäl åskknall. Detta förde lustigt nog med sig att transpondersystemet helt plötsligt började fungera igen. Uppkäftigt var ordet…

Kurt Eliasson

Ställningen i seriecrossen efter två deltävlingar:

1) SMK Dala lag 1, 34 poäng, 2) Bollnäs MK lag 1, 32, 3) Woxnadalens MK lag 1, 29, 4) SMK Tierp, 26, 5) Rättvik-Boda lag 1, 24, 6) Folkare MK, 23, 7) Mockfjärd MK, 22, 8) SMK Dala lag 2, 22, 9) AMF Årsunda lag 1, 21, 10) SMK Gävle, 16, 11) Ludvika MX lag 1, 12, 12) Grängesbergs MS, 11, 13) Bollnäs MK lag 2, 10, 14) Rättvik-Boda MK lag 2, 9, 15) Ludvika MX lag 2, 9, 16) Woxnadalens MK, lag 2, 4, 17) AMF Årsunda lag 2, 2.