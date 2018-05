Sorgsen symfoni om hopp och kamp – Drömmar och Demokrati har intagit Bollnäs

Nu har Folkteatern Gävleborgs turnerande kulturfestival Drömmar och Demokrati nått Bollnäs. Innehållet varierar mellan orterna – eftersom de lokala kulturutövarna bjudits in att sätta sin egen prägel. Men den hyllade musik- och dansföreställningen SAD Symphony är alltid med.

Läs också: Nu har turen kommit till Bollnäs: Här är programmet för festivalen Drömmar och demokrati

"Personligt rörande och vacker", skrev Helahälsinglands kulturredaktör Christina Busck, när föreställningen sattes upp i Hudiksvall för några veckor sedan. "En av de bästa och mest omtumlande scenkonstupplevelser som Folkteatern har erbjudit under senare år", tyckte Gävle Dagblads Kristian Ekenberg.

Läs också: Recension av "SAD Symphony": En rörande hyllning till människans förmåga att leva vidare

SAD Symphony inleds med tolv individer som står och snyftar tillsammans. Snart förbyts gråten i skratt och en minst sagt bombastisk en och en halv timme väntar publiken med akrobatiska dansnummer, personliga berättelser och musikaliska vändningar från Ted Gärdestad till opera till Walking on sunshine i gospel-tappning.

Även om hela ensemblem är klädda i vita Adidas Stan Smiths utgör de en brokig skara. Hälften är professionella musiker, dansare eller skådespelare. Hälften är amatörer. De äldsta är pensionärer. Den yngsta går på mellanstadiet.

– Tanken är att bygga ihop flera röster, kroppar och identiteter till den här helheten. Ensemblen bär på olika erfarenheter som bygger den gemensamma kören, säger Peter Oijens, producent på Folkteatern Gävleborg.

Trots namnet är det inte en särskilt sorglig föreställning. Snarare hoppfull, vacker och rolig.

Läs också: Drömmar och demokrati till Hudiksvall: "Här finns både bredd och spets"

Under tisdagen ges SAD Symphony ännu en gång – nu med en extra twist. Efter föreställningen bjuds publiken in till en åskådarskola, under ledning av Svenska Dagbladets teaterkritiker Ylva Lagercrantz Spindler.

– Kulturkritiken håller på att nedmonteras – särskilt utanför storstäderna. Därför vill vi lyfta det kritiska samtalet, som behövs för att öka upplevelsen av konsten, och ha det tillsammans med publiken, säger Peter Oijens.

Drömmar och Demokrati stannar i Bollnäs till på torsdag. Sedan är det Söderhamns tur.