Locket på om avstängda chefens olämpliga meddelanden till kollegan: "Inga kommentarer"

En chef inom Bollnäs kommun har skickat olämpliga meddelanden via webben till en kvinnlig medarbetare. Företagshälsan har nu kopplats in för att reda ut vad som egentligen hänt, och under den tiden har chefen stängts av från sin tjänst.

Innan utredningen om de olämpliga meddelandena är färdig vill kommunens personalchef Roger Fält inte säga någonting om vilka eventuella åtgärder som kommer att vidtas.

– Jag vill inte kommentera detta mer än att vi just nu inväntar resultatet av utredningen, säger han.

Inte heller hur det blev känt att dessa meddelanden hade skickats vill Roger Fält kommentera.

Däremot säger han att såväl kvinnan som chefen som skickat meddelandena får det stöd de behöver under tiden som utredningen genomförs.

– Vi har tagit tag i det här nu, och de båda får det stöd de behöver, säger Roger Fält.

Kan du kommentera något om hur kvinnan mår?

– Nej, det vill jag inte heller kommentera, säger Roger Fält.

Är händelsen polisanmäld?

– Det tror jag inte, men vi kommer att stötta henne i det val hon vill göra vad gäller det, säger Roger Fält.

Under utredningstiden tas den avstängda chefens arbetsuppgifter tillfälligt över av Inga Malm, enhetschef på kommunstyrelsekontoret och ansvarig för diarium, föreningsstöd, folkhälsofrågor, rådgivande organ och demokratifrågor.