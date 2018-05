Lagkapten Petterssén efter storsegern: "Det var lite leva eller dö"

Rengsjö SK 2/Landafors SK fortsätter att imponera in inledningen av seriestarten i division 6 västra. Efter en storseger mot Färila 2 (11–1) kom ännu en utklassning efter seger med 8–0 mot Arbrå BK/Vallsta IF. Det var spel mot ett mål under stora delar av matchen och hemmaledningen var stor redan i paus.

– Det kanske rann i väg lite. Men vi rullade boll och gjorde en bra match. Det var kul, säger Daniel Petterssén.

Läs mer: Landafors SK överger hemmaborgen för att överleva: "Vår enda chans"

Hemmalaget bjöd också på flera fina sekvenser under matchen och också på en hel del fina mål. Ett var Kevin Dahlbergs 4–0 kom direkt på volley efter ett inlägg. Ett annat kom från Jon Pettersson som avslutade den första halvleken med en frisparkskanon i nättaket.

– Det har varit mycket mål. Men det är också en ojämn serie och det kommer tuffare matcher framöver, säger Petterssén.

Efter att Landafors åkte ur division 5 förra säsongen inleddes samtal med den då nyblivna division 4-laget Rengsjö om ett samarbete. Och hittills går det inte att klaga på resultatet av det.

– Det har varit en bra försäsong och bra start på serien för båda lagen. Det var lite leva eller dö för Landafors. Vi tog ett snack om Rengsjö om en sammanslagning och jag tycker att grabbarna från Landa har kommit in bra, säger Daniel Petterssén som är av spelarna som hängde med till den nya klubben.

– Jag tror att det här är bra för alla och det är praktiskt att ha alla prylar på ett ställe också. Det är också en fin anläggning här i Rengsjö och det känns bra.

Se hela intervjun med Daniel Petterssén i spelaren nedan

Nu avslöjar han också att det med största sannolikhet blir spel på Landafors IP även under denna säsong.

– Det kan bli en match. Det var tydligen någon turnering samtidigt här i Rengsjö och det ska bli roligt att komma hem, säger Daniel Petterssén.

Läs mer: Veckans match Rengsjö/Landafors mot Arbrå/Vallsta – se reprisen här

Läs mer: Höjdpunkter: Många mål på Rengsjö IP – se det bästa från veckans match här

MATCHFAKTA

Division 6 västra

Rengsjö/Landafors–Arbrå/Vallsta 8–0 (6–0)

Målen: 1–0 (3) Albin Andersson, 2–0 (10) Albin Andersson, 3–0 (17) Per Rickström, 4–0 (19) Kevin Dahlberg, 5–0 (32) Albin Andersson, 6–0 (40) Jon Pettersson, 7–0 (48) Albin Andersson, 8–0 (58) Adonay Eyob Kflemariam.

Domare: Tobias Lindén, Kilafors.

Publik: 50.