Banarbete påverkar tågtrafiken i flera veckor – Gävle-Sundsvall stängs av sex timmar om dagen

Det är underhållsarbete, trimningsarbete och utbyggnad av dubbelspår vid Njurundabommen som ska utföras under perioden. Arbetet kommer främst att ske dagtid under vardagar, och tåg från cirka 9 på morgonen till 15 på eftermiddagen kommer att ställas in och ersättas med bussar. Detta sker 14-18 maj, 21-25 maj, 28-30 maj samt 4-8 juni.

– Vi försöker att lägga så mycket arbete som möjligt längs sträckan under de tider då vi stänger av. Det blir ungefär sex timmar per dag, och tanken är att folk ska kunna ta tåget som vanligt till och från jobbet, säger Robert Pettersson, projektledare vid Trafikverket.

Det blir även ett större stopp torsdagen 31 maj till natten mot måndagen 4 juni. Då stängs tågtrafiken av under hela dygnen.

– Det är ett stopp på 87 timmar. Då genomförs större och mer komplicerade arbeten, som vi inte hinner med under de kortare stoppen, säger Robert Pettersson.