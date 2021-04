Ytterligare en man häktad för grovt narkotikabrott – misstänks ha överlåtit större mängd amfetamin

Utredningen om ett misstänkt grovt narkotikabrott tog sin start i fredags då en man i 35-årsåldern greps vid handelsområdet Medskog i Hudiksvall med narkotika på sig. Vid en efterföljande husrannsakan i mannens hem i Söderhamns kommun påträffades ytterligare narkotika, i så pass stora mängder att brottet rubricerades som grovt.

I samband med att mannen häktades under söndagen var åklagaren fåordig om detaljer i ärendet. sett till den pågående utredningen, och ville då inte uttala sig om vad för sorts narkotika det handlade om.

Det framkommer istället i en ny häktningsframställan som skickade in till Hudiksvalls tingsrätt under onsdagen, men under ett annat målnummer.

Efter att ha varit anhållen i sin frånvaro sedan måndagskvällen greps ytterligare en man i Söderhamns kommun under tisdagen, misstänkt för grovt narkotikabrott.

Enligt misstankarna ska mannen ha överlåtit amfetamin. Något som ska ha skett samma datum som den andra mannen greps för samma brottsmisstankar.

– Det finns en inblandning med den person som sitter häktad sedan tidigare, säger åklagare Christer Sammens som leder den senare utredningen.

Under torsdagen häktades även den andre mannen misstänkt för grovt narkotikabrott. Vad som gjorde att misstankarna pekade mot den nu häktade mannen eller hur mycket narkotika som ska ha beslagtagits är något åklagaren inte vill kommentera i nuläget.

– Jag kan inte beskriva det nu men det handlar om att han ska ha överlåtit en större mängd till en annan person. Det är tillräckliga mängder för att det ska klassas som grovt, säger Christer Sammens.

Den häktade mannen dömdes så sent som för tre veckor sedan för ringa narkotikabrott, sedan polisen hittat nära 30 gram hasch gömt i hans bil. Påföljden den gången blev 5 000 kronor i dagsböter.