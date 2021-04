X-trafik ställer in flera turer i Hälsingland – beror på kraftigt snöfall

Det är efter SMHIs vädervarning om snöfall som X-trafik har fattat beslut att ställa in många turer runt om i Hälsingland. Vissa linjer ställs helt in. Stoppet beräknas pågå under tidig morgon och under förmiddagen.

X-trafik uppmanar sina resenärer att följa uppdateringar på X-trafiks hemsida och i deras app. De skriver att trafiken kommer att återupptas när bussarna åter kan köra säkert.

Att X-trafik ställt in bussturer kan påverka skolelevernas möjlighet att ta sig till skolan. Och i Nordanstigs kommun har skolskjutsen helt ställts in.

SMHI har gått ut med en klass 2-varning för stora mängder snö i Gävleborgs läns inland samt Gävleborgs läns kustland. Det väntas falla mellan 15 och 20 centimeter snö i länet. Detta väntas medföra stora problem i trafiken.