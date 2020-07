X-trafik förlorar miljoner varje vecka – samtidigt ökar resandet: "I samband med sommarlovet blev det en liten ökning"

För drygt två veckor sedan infördes sommartidtabell hos X-trafik. Budskapet var då att man skulle undvika onödiga resor på grund av spridningen av viruset. Och budskapet verkar ha gått fram.

– Hittills under 2020 har det gjorts två miljoner färre resor än under samma period 2019. Normalt brukar vi ligga på 15 miljoner resor per år med kollektivtrafiken, säger Therese Nilsson, marknads och försäljningschef på X-trafik region Gävleborg.

En stor del av resorna genomförs i Gävle, och det är just i staden X-trafik har sett ett minskat resande, men även på X-tåget. Länge var andelen resande hälften så många jämfört med 2019.

– Från vecka 17 såg vi ett ökat resande. Det var där i samband som vi stängde framdörrarna för ombordstigning på bussarna, nu har vi bara ombordstigning vid bakdörrarna.

– I samband med sommarlovet blev det en ännu en liten ökning av resandet och nu är reseminskningen ungefär 30 procent, säger Therese Nilsson.

Även om resandet har ökat innebär det stora intäktstapp för X-trafik. Regeringen har aviserat att man ska stödja kollektivtrafiken i landet med tre miljarder kronor.

– X-trafik tappar två miljoner kronor per vecka i intäkter för resor i kollektivtrafiken, tittar man på vad kollektivtrafiken i hela Sverige tappar den en miljard per månad och ännu har vi inte fått veta hur mycket vår region kommer få i bidrag av de tre miljarderna, säger Therese Nilsson.

För att minska intäktstappet ännu mer är det viktigt att ha en giltig biljett menar hon.

– Som situationen ser ut nu så har vi stängda framdörrar för ombordstigning. Det betyder att våra kunder behöver köpa biljetten innan man innan man kliver ombord och det är viktigt att man behöver ha en biljett och betala för sin resa.

