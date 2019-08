Wild kids är tillbaka – inspelningen av årets säsong är i gång: "Det är mycket känslor och kamp"

Under söndagen var det dags för den första inspelningsdagen av årets Wild kids vid Ljusnans strand, strax utanför Järvsö.

Planen var att inleda dagen med att ett pontonplan skulle landa på Ljusnan, men det blåsiga vädret gjorde att flygningen fick skjutas upp. Barnen delades sedan in i tre olika lag: Björnarna, lejonen och de laglösa, och så fick de tävla.

I början av året stod det klart att årets Wild kids kommer att spelas in i Järvsö i år igen, något som Destinations Järvsös marknadschef givetvis jublade över.

– Vi hade en första kontakt i januari, då fick vi frågan om vi skulle tycka att det var intressant att spela in Wild kids här, och som marknadsansvarig så hoppar jag ju jämfota, säger Maria Rosén.

Maria Rosén är otroligt glad över att produktionen återvänder år efter år.

– Det är fantastiskt för oss att få visa upp ännu mer av Järvsö och Hälsingland. I år så kommer programmet att spelas in i Ljusdals kommun, men även i Bollnäs och Hudiksvall. Vi försöker visa upp så många fina platser så möjligt i Hälsingland, säger Maria Rosén.

Vilka de här elva deltagarna är, som deltar i årets Wild kids, och vad som kommer att hända är hemligt fram till att programmet sänds i början av nästa år.

– Men jag har hört lite på dialekterna att de kommer från hela Sverige, säger Maria Rosén.

Nytt för i år är att produktionsbolaget Jarowskij levererar till TV4 och C More i stället för SVT. Avsnitten blir också dryga kvarten längre jämfört med tidigare år: 44 minuter i stället för 28.

– Vi får in ännu mer tävlingar, ännu mer känslor och ännu mer spänning. Vi har också sagt att vi vill att det ska bli den tuffaste säsongen någonsin, och givet hur starten var i dag så tror jag nog att vi är en bit på väg, säger Caroline Norrby, som är exekutiv producent på TV4 och C More.

Även Linda Lindorff är en nyhet i sammanhanget, som Wild kids nya programledare.

– Det här är ett drömprogram för mig. Det är som en blandning av Robinson och Farmen, fast med barn, och jag älskar barn. Det är massor av tävlingar och mycket känslor och kamp, så det kan inte bli bättre, säger Linda Lindorff.

Hur har stämningen varit under den första inspelningsdagen?

– För barnen har det varit nervöst och pirrigt, så klart, som precis lämnat sina föräldrar och inte vet vad som kommer att hända. De har väldigt mycket glädje och energi, de vill verkligen det här. Sedan kommer det säkert att bli tuffare än vad de tror, säger Linda Lindorff.

Inspelningarna kommer att pågå varje dag fram till den 4 september och sänds i början av nästa år.