VM-guld till Alfta Ösa OK – i varma förhållanden: "Det passade mig"

VM i skidorientering pågår just nu i estniska Kääriku. Alfta Ösa OK har en åkare med i truppen, 31-åriga Lisa Larsen från Stockholm som sedan säsongen 2019/2020 åker för klubben.

Under onsdagens sprint åkte Lisa Larsen in på en niondeplats. Men när det var dags för jaktstart under torsdagen slog hon till med ett topplopp som tog henne ända till guldet.

Loppet bjöd på en hel del omkastningar, och efter en tidig bom av onsdagens silvermedaljör Magdalena Olsson, IFK Mora, stod det klart att Sverige kunde hoppas på Evelina Wickbom, I 19 IF, som gick ut som sexa – och Alfta Ösas Lisa Larsen som alltså startade som nia.

Under den sista kvartens åkning var det Lisa Larsen som var starkast, och hon kunde efter en spännande kamp mot estniskan Daisy Kudre köra hem VM-guldet.

– Vissa partier av banan var väldigt orienteringstekniskt utmanande, och andra delar var det längre sträckor där man kunde trycka på i skidåkningen så det var en väldigt bra mix. Sen var det väldigt mjukt i snön med anledning av att det är ganska många plusgrader, men det tror jag passade mig, säger Larsen till orienteringsmagasinet.se.

Lisa Larsen gjorde världscupdebut som skidorienterare förra säsongen, men har tidigare tävlat i landslagsdress som längdskidåkare. Bland annat har hon ett silver i junior-VM 2009 och hon åkte delar av Tour de ski 2010. Hon var även med vid skid-VM i Val di Fiemme 2013.

– Det känns jäkligt bra att vinna guld. Men firandet blir nog via Teams, säger Lisa Larsen till orienteringsmagasinet.se.

Silvret i jaktstarten togs av Daisy Kudre, Estland, som var 19 sekunder efter Lisa Larsen. Bronset gick till Sveriges Evelina Wickbom, 25 sekunder bakom guldet.

VM fortsätter på lördag med medeldistans.