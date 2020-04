Vill rädda småföretagen i Bollnäs – startar insamling: "Jag brinner för den här staden"

Det nya coronavirusets spridning har pågått i veckor och fler och fler vittnar om alla problem viruset orsakar. Sedan en tid tillbaka har flertalet verksamheter tvingats till varsel och permitteringar. Restauranger och barer har hårda direktiv att följa och affärer går på knäna då kundantalet minskar. Samhällsproblemen är stora.

– Jag startade den här insamlingen akut i onsdags kväll. Jag tror alla ser vad som händer och jag kände att något måste göras. Alla måste hjälpas åt för att stötta våra lokala företag nu, berättar Yanina Gylén.

Yanina Gylén startade upp en grupp under namnet "Save your locals" på Facebook, och resultatet lät inte vänta på sig. Många hörde direkt av sig och ville bidra, och gruppen växte sig stor rekordsnabbt. På mindre än ett dygn har gruppen närmare 600 medlemmar och redan har över 10 000 kronor samlats in.

– Jag var lite orolig att det bara skulle försvinna i allt flöde, men jag hoppades såklart på spridning och att det skulle tas emot väl, men det har varit över förväntan.

Än så länge har Yanina Gylén själv fått ta emot alla pengar, men i samarbete med Bollnäsdraget ska nu ett swishnummer sättas upp och det är sedan genom Bollnäsdraget pengarna ska fördelas. Allt som samlas in kommer oavkortat att gå till företag i Bollnäs som behöver akut hjälp ekonomiskt.

– Jag har också precis fått besked om att vi har lyckats lösa så att det kan ske skattefritt. Det känns oerhört bra och viktigt, berättar Yanina Gylén.

Hur ska allt fördelas så att det hamnar rätt och blir rättvist?

– Det är företagen själva som kommer att få höra av sig och flagga för att man är i stort behov av stöd. Sedan så får vi förhoppningsvis in pengar hela tiden som gör att vi kan hjälpa till så mycket det går på så många ställen som möjligt, berättar initiativtagaren och fortsätter:

– Alla småföretag ska känna sig inkluderade. Även om jag nu har startat samarbetet med Bollnäsdraget så är det inget som är knutet dit. Även om man inte är medlem i Bollnäsdraget så kan man söka ekonomisk hjälp.

Nu väntar mer planering och strukturering av arbetet och pengaflödet. Yanina Gylén berättar att hon hela tiden kommer att lämna rapporter till gruppen om var pengarna hamnar.

– Alla som är med och bidrar förtjänar att veta vart pengarna hamnar. Jag kommer vara väldigt öppen och tydlig med det. Alla ska se att det tas om hand på rätt sätt.

Yanina Gylén som jobbar som sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen på Bollnäs sjukhus medger att hon nu har fått mycket att göra, och att jobba som sjuksköterska samtidigt i dessa tider kräver en hel del.

– Jag får ta mig den tiden och det ansvaret. Jag brinner för den här staden och om företag och affärer går i graven så kommer det få så mycket efterföljande negativa effekter. Det ska inte få ske. Alla måste nu hjälpas åt.