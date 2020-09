Vikarier får också bonus – men vissa blir fortfarande utan: "Inte en fullständig rättvisa"

Nu får även bemanningsenheten i Söderhamn en bonus som uppskattning för det arbete de gjort under corornapandemin.

För att få ta del av pengarna måste man ha jobbat minst 75 procent under juni och juli.

– Det blir tyvärr inte en fullständig rättvisa, säger Pär-Olof Stål (C) som är ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden.