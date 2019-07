Vigsel, Catharina Edström och Daniel Olsson

I Ljusdals kyrka vigdes på lördagen den 6 juli Daniel Olsson och Catharina Edström, Sundsvall. Brudgummen är bördig från Ljusdal. Samtidigt döptes parets son, Alwe.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng, kantor var Anneli Aspengren Sköld.

Brudparet hade valt ut psalmerna 248, 21, 84 och 201 som sjöngs gemensamt.

Sångerna Lilla barn av S Jadelius/J Engelbrech och Just the way you are av K Cain/P Hernandez framfördes av musikerna Jonas Nyman (sång och gitarr) och Jonathan Sandgren (spelpipa).