Vi blir allt äldre – medellivslängden ökar stadigt

I en rapport beskriver SCB främst hur dödligheten förändrats för personer födda olika år.

När dödligheten jämförs för olika födelseårgångar finns en tydlig nedgång i alla åldrar 0–99 år. Det gör också att den genomsnittliga uppnådda åldern, medellivslängden, ökar. Spädbarnsdödligheten, alltså hur många barn som avlider under första levnadsåret av dem som föds har minskat från cirka 20 procent under andra halvan av 1700-talet till omkring 0,2 procent under 2010-talet. Spädbarnsdödligheten har varit högre för pojkar än för flickor, men skillnaden mellan könen har nästan försvunnit under 2000-talet.

Den allt lägre barnadödligheten har bidragit stort till den ökade medellivslängden födelseårsvis. Totalt ökade medellivslängden med 24 år för kvinnor och med 20 år för män mellan födelseårgångarna 1865 och 1920. Drygt tio år av den ökningen berodde på den lägre dödligheten bland barn under fem år.

Bland de som var födda efter 1875 och till och med födda 1920 finns en tydlig skillnad i hur dödstalen minskat för män och för kvinnor. Dödstalen minskade mer för kvinnor än för män i varje ålder 45 till 95 år. Det medförde att skillnaden i medellivslängd mellan kvinnor och män ökade från cirka två års skillnad bland födda i mitten av 1870-talet till sju års skillnad bland födda 1920.

Den ökande skillnaden mellan medellivslängd mellan män och kvinnor under den här tiden, är enligt statistiken ökad rökning och alkoholkonsumtion. Fler män än kvinnor rökte bland födelseåren födda från 1800-talet och fram till 1920-talet. Kvinnor har aldrig rökt i samma höga utsträckning som män gjorde förut. För kvinnor och män födda från och med 1940-talet har rökning varit ungefär lika vanligt eller till och med vanligare bland kvinnor än bland män.

Män har högre dödlighet än kvinnor i nästan alla åldrar och födelseårgångar. Ett intressant undantag är i 15 års ålder, där flickor födda mellan 1861 och 1919 hade något högre dödstal än pojkar. Det berodde främst på att flickor länge hade högre dödlighet i tuberkulos än pojkar. När antalet avlidna i tuberkulos successivt minskade under 1900-talet försvann så småningom även den förhöjda dödligheten för flickor i 15 års ålder.

Fakta

Genom att mäta dödstal efter födelseår i olika åldrar kan vi få reda på hur länge födda ett visst år i genomsnitt har levt. För att kunna beräkna livslängden för födda olika födelseår måste man vänta ungefär 100 år, tills de allra flesta i en födelseårgång har avlidit. Det innebär att födda 1920 är den senaste födelseårgången för vilka den genomsnittliga livslängden med stor säkerhet kan fastställas.