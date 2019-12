Veteranen tände hoppet – men Bollnäs ur takt mot starka stålmän: "Måste vara snabbare i tanken för att slå SAIK"

Den tog Sandviken i allmänhet – och härföraren Daniel Berlin i synnerhet – en hopplös halvtimme och dra halva plösen över Bollnäs med tre raka mål.

Det var en överraskande andefattig och passiv insats av Giffarna som avslutade hemmamatchen mot Vänersborg med en sån frejdighet.

– Nä, vi tänkte väl aldrig att det redan var över. Men vi var inte riktigt med där i början, förlorade för många närkamper och sargdueller. Vi var inte riktigt påkopplade heller när vi skulle anfalla, man måste vara snabbare i tanken för att slå SAIK, säger den 40-årige mittfältaren Aaltonen – som varit med om många minnesvärda bataljer mot "stålmännen".

TV: Vi sände live efter matchen – se hela intervjun med Ville Aaltonen

Det här var inte en av dessa.

– Det var onödigt, och det kanske ser energifattigt ut. Men vi kom inte nära nog i defensiven, det fick helt enkelt för mycket yta att spela på, säger Aaltonen om en eländig första halvlek där det mest märkliga var att Bollnäs faktiskt var med i matchen vid paus.

Först och främst tack vare att just Ville Aaltonen klev fram och dundrade in ett distansskott för blixtsnabb reducering sedan Albin Airisniemi just gjort 4–0 till SAIK.

Och på stopptid i första halvlek kunde – bokstavligen i sista sekunden – Christian Mickelsson kyligt sätta dit 2–4 i rent läge efter lyrinspel från Samuli Helavuori.

Två avslut – två mål.

Det var en bonus för Bollnäs att ha häng i matchen, och det till stor del tack vare en lång rad fina parader från Pertti Virtanen i buren.

Sandviken fortsatte att vara det mer kraftfulla och heta laget i andra halvlek, och när Linus Forslund jagade ikapp en boll i straffområdet och satte dit 5–2 kändes det som en påtaglig ridå för blåorange.

Christoffer Fagerströms fräsiga skott till 3–5 med kvarten kvar gav ändå en del nerv åt en slutfas där Bollnäs kanske skulle haft en straff efter Daniel Mossbergs genombrott – och kanske, kanske kunde ha nafsat på en poäng om inte domare Christoffer Aidesjö plötsligt blrjat fylla ut alla platser på botbänkarna.

Under en sekvens på flera minuter satt fyra Bollnässpelare samtidigt på arenans fällstolar – en var Ville Aaltonen.

– Tja, det blev väldigt konstiga utvisningar mot slutet, de kom överallt och matchen blev sönderblåst, säger Ville Aaltonen om en match där Bollnäs liksom var nära – men ändå så långt borta.

– I paus sade vi att det gällde stärka de saker vi måste göra bättre, lägga ned lite mer arbete och energi. Och vi kunde grusa dem lite mer ändå, men...som sagt, det är svårt när vi inte kommer tillräckligt nära.

MATCHFAKTA – BANDY

Elitserien, omgång 13

Sandviken–Bollnäs 6–3 (4–2)

Mål: 1–0 (4) Daniel Berlin (Albin Airisniemi), 2–0 (13) Daniel Berlin, 3–0 (29) Lucas Widman (Hannes Edlund), 4–0 (31) Albin Airisniemi (Daniel Berlin), 4–1 (32) Ville Aaltonen (Kasper Milerud), 4–2 (45+2) Christian Mickelsson (Samuli Helavuori), 5–2 (59) Linus Forslund (Hannes Edlund), 5–3 (75) Christoffer Fagerström, 6–3 (90+1) Hannes Edlund.

Hörnor: 13–4.

Utvisningar: SAIK: 3x10 min. Bollnäs: 5x10 min.

Domare: Team Christoffer Aidesjö.

Publik: 2 082.