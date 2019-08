Veteranbilsfestival med premiär för drive in-bio: "Sveriges tredje bästa bilträff"

– Det blir Sista natten med gänget, som vi kommer att visa, säger Joakim Väänänen från föreningen EOS Iggesund som står bakom bilträffen.

Filmen kommer att visas på en tolv meter bred filmduk vid Camp Igge Arena, som också är platsen för hela End of summer som pågår i två dagar.

– Vi kommer att ha personer med låda på magen under filmvisningen, som ska gå runt och sälja popcorn och dricka. I restaurangen ska menyn också påminna om 1950- till 1970-tal.

Precis som på alla klassiska drive in-biografer finns det inga högtalare vid filmduken.

– Enda sättet att höra ljudet är att ratta in rätt frekvens på bilradion. Det är en fm-sändare som skickar ut bioljudet. Vill man stå ute och titta på filmen, måste man ha en fm-radio med sig, annars blir det stumfilm, säger Joakim Väänänen.

Redan för tre år sedan när End of summer blev ett stort event, pratade man i föreningen om att ha en drive in-bio.

Läs mer om populär veteranbilsmarknad här

– Ingen av oss i föreningen har hört talas om att det funnits en riktig drive in-bio i Hudiksvallstrakten tidigare, säger Joakim Väänänen.

Det här är den enda aktiviteten som kostar pengar på End of summer.

– Vi vill att allt ska vara gratis, men här har vi hyrt in ett företag som står för det tekniska och därför måste vi ta ut en avgift per bil som kör in till filmvisningen.

Filmvisningen börjar klockan 20 och då ska det vara tillräckligt mörkt för att filmen ska synas bra på utomhusduken. Det är begränsat antal bilplatser på filmvisningen och tanken är att det ska vara det som föreningen kallar "entusiastbilar" som släpps in till biovisningen.

Läs om bilen som återvände efter 98 år

End of summer har blivit en stor tillställning de senast tre åren, förra året kom 3 500 besökare.

– Vi blev i en omröstning vald till Sveriges tredje bästa bilträff förra året och det är väldigt roligt, med tanke på att vi inte är så stora, säger Roger Malm från föreningen.

– När vi började för fem år sedan var vi kanske ett tiotal personer som åkte runt och fikade under en dag. Det var innan vi bestämde oss för att göra en stor träff för bilentusiaster och att det händer något i Iggesund, säger Joakim Väänänen.