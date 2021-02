Veckans Hej hälsing: Hanna Forslin som tog skrällseger på V75 med hästen Malkin

Namn: Hanna Forslin.

Ålder: 26 år.

Yrke: Travtränare.

Bor: I Hudiksvall.

Är ifrån: Näsviken.

Aktuell: Tog förra helgen en skrällseger i V75 med Malkin, en häst hon äger och även tränar och kör själv.

Vi frågar – Hanna svarar:

Hälsinglands bästa utflyktsmål: Järvsöbacken.

Symbolen för Hälsingland borde vara: Malkin.

Bästa matställe i Hälsingland: Torget i Hudiksvall.

Mitt senaste inköp: Morötter till hästarna.

Min superkraft: Baka Silviakaka.

Min vanligaste dagdröm: Vinna Elitloppet!

Min största kunskapslucka: Hålla ordning på köksön.

Person jag beundrar: Morfar.

Senast gnolat: Babblarna.

Linjerat eller rutat papper, eller blankt? Linjerat.

Den här historiska händelsen skulle jag vilja vara med om: Första kvinna att vinna Elitloppet.

Vill du resa bakåt eller framåt i tiden?: Framåt.

Mitt favoritplagg: Mössa.

Jag är en sån som: Är tidsoptimist.

Bästa ljudet: Min dotter Lovas skratt.

Min favoritpryl i köket: En bra kniv.

Favoritverktyg: Sopen i stallet.

Det äldsta föremål jag äger: Ett klaffbord.

Då förvånade jag mig själv: Vid vinsten i lördags.

Så förhåller jag mig till min ålder: Bra.

Om jag vann 17 000 kronor: Shoppingrunda, spadag och en god middag på restaurang.

Min bästa gå bort-present: Ett gott bubbel.

Då är jag som snyggast: Efter en vecka eller två i solen.

Senast lästa bok: Hästens Anatomi och Fysiologi.

Min favoritfilm: Sällskapsresan – Snowroller.

Bästa tv-program: Wahlgrens värld.

Jag hejar på: Timrå IK.

Det ska jag ha som valspråk när jag blir regent:

Min hobby: Åka slalom och kolla på sport.

Min bästa doft: Hugo Boss – Boss The scent for her.

Mitt senaste sms: Fick från frisören: ”Vi vill påminna att du har en tid hos oss ".

Min kändaste kompis: Hasse Backe.

Det närmaste jag kommit att dö: Vid en krasch i slalombacken.

Min favoritapp på telefonen: Twitter.

Senaste gången jag bad om en autograf: Jonathan Hedström (Timrå IK) för extremt länge sedan.

Min största beundrare: Lova.

Filmen om mitt liv skulle heta:

Om jag skulle ställa en bra fråga till mig själv: Varför väntar du med saker till sista sekund?

Och svaret: Om jag visste ...

Det vet nästan ingen om mig: Får problem med humöret om jag är utan mat för länge.

Det gör jag i kväll: Äter tacos, kollar på Talang och somnar i soffan. Därför att: Har otroligt stora problem med att hålla mig vaken i soffan.

Hej Hälsing ställer frågor till aktuella personer från landskapet och publiceras varje vecka här på Helahälsingland och i helgbilagan Helga.