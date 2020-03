Växande fiskeprojekt i framkant – uppmärksammas av regeringens departement: "Är ett gott exempel"

Det var tolv intresserade delegater som klev in i konferensrummet på Scandic i Bollnäs. Längst fram satt kommunlimnologen Tommy Vestersund som inledde sitt föredrag med att läsa några rader ur boken "Med korpen vid ån" av Mikael Engström.

– En fantastisk bok som lyfter lite av det som fisket handlar om, berättade Tommy Vestersund.

I nästan en timme höll Tommy Vestersund sitt föredrag. Han berättade om samarbetet mellan Bollnäs, Nordanstig, Ljusdal, Ovanåker, Hudiksvall och Söderhamns kommuner med projektet Fishing In The Middle of Sweden, och om hur antalet europeiska turister ökar till länet för fiskets skull och lite av de problem som finns i områdenas vatten.

– Det var näringsdepartementet själva som hörde av sig till mig. Alla delegater är ute på resa för att ta in information om olika positiva exempel kring sportfiskesatsningar, och Bollnäs var ett självklart stopp, berättar Vestersund.

Projektet Fishing In The Middle of Sweden handlar om att locka turister från Europa att komma till samarbetskommunerna för att uppleva fisket och på så vis bidra till ökad turism och ökade inkomster. Ett projekt som startade 2009 och som har växt för varje år som går.

– Förra året var ett rekordår för oss då vi totalt hade 566 gäster som bokat in sig via Fishing In The Middle of Sweden och prognosen vi har nu är att det ser ut att bli ännu bättre den här säsongen, berättar Vestersund.

Bara positiva tongångar?

– Det här handlar ju om personer som kommer under sommarhalvåret. Vi vill få hit folk även vintertid för vårt fina isfiske, men där har vi en nöt att knäcka. Isfisket finns inte på samma sätt ute i Europa och många är rädda för kylan och isen. Det vill vi försöka ändra på.