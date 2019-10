Vatten och avlopp blir dyrare i Hudiksvall – taxan höjs vid årsskiftet: "Lägger in en högre växel"

Kommunens vatten- och avloppsverksamhet finansieras helt av intäkter från anslutna kunder i form av va-taxan, och taxan får inte leda till vinst.

Nu har ett nytt förslag om en höjd va-taxa antagits av kommunfullmäktige.

– Vi står inför stora åtagande framåt, och taxan måste spegla de verkliga kostnaderna. Så småningom måste vi bygga ett nytt avloppsverk, samtidigt som priserna går upp på exempelvis entreprenörer och att gräva. Vi har också ett mål på att renovera 1 procent av ledningsnätet, och vi har inte kommit upp i det ännu, så nu vill vi lägga in en högre växel, berättar Annika Huber, ordförande i tekniska nämnden.

Den nya taxan kommer att gälla från och med den 1 januari 2020, och innebär en beräknad höjning av intäkterna från brukningsavgifter med 4,1 procent. Det som höjs i taxan är den fasta avgiften per fastighet, den fasta avgiften per lägenhet samt priset per kubikmeter för vatten och avlopp.

I beslutet redovisas exempel på hur ökningen påverkar kostnaderna. För det som räknas som en normalvilla kommer årskostnaden att öka med 237 kronor, och för en lägenhet i flerfamiljshus ökar kostnaden med 117 kronor.

Utöver det höjs även den fasta avgiften per fastighet med 25 kronor per år och den fasta avgiften per lägenheten höjs med 75 kronor. Priset per kubikmeter för vatten och avlopp höjs från 16,75 kronor till 17 kronor.

Trots höjningen är va-taxan i Hudiksvalls kommun låg jämfört med andra kommuner i landet.

– Både vatten och avlopp är billigt i Hudiksvall. Men det finns framtida behov och då kan vi behöva öka takten ännu mer, och då kommer även taxan att höjas ytterligare. Det är exempelvis fler som vill ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp, vilket är bra för miljön då vi får mer avloppsvatten att rena, men det leder även till att behovet för att bygga ut ökar, säger Annika Huber.

Hon fortsätter:

– Det finns dock inga mål att vi ska ha höga taxor, utan det är en självkostnadsprincip där man försöker gå jämnt ut.