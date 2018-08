Nazisten om alla vapen och vapendelar: "Jag är en skrotsamlare utan dess like"

Efter att ha tillbringat 107 dagar i häktet på Saltvik sitter Sundsvallsnazisten i rättssalen i Sundsvalls Tingsrätt. Under polisens husrannsakan den 8 maj beslagtogs förutom vapnen och vapendelar, sju datorer och elva mobiler hemma hos mannen. Innehållet i lagringsmedierna tyder på ett intresse för vapen, kamp och strid, på gränsen till en besatthet.

– Jag har ett teoretiskt vapenintresse, säger mannen.

I lagringsmedierna låg även den så kallade "listan" som förvarades i något som rubricerades som "pappas mapp". I dokumenten pekas två journalister som arbetar på Mittmedia ut, liksom "det utvalda folket i Sverige", som uppges vara en uppräkning av personer av judisk härkomst. Där fanns också ett dokument som heter "How to identify and recognize a jew" fritt översatt: "Hur man identifierar och upptäcker en jude". Mannen har samlat information om två journalister, en av dem är Anders Ingvarsson som är ansvarig utgivare för tidningarna i Hälsingland och Gefle Dagblad.

– Men det finns ingen målsägande i det här målet och min klient har inte haft uppsåt att skada någon, säger Sundsvallsbons advokat Mikael Westerlund.

Mannen själv säger att han vara har goda erfarenheter av medier och journalister. Även de som jobbar på Sundsvalls Tidning och Mittmedia.

– Jag tycker det är bra att de finns och att det inte är som i Ryssland där de riskerar livet, säger han.

En del filer i datorerna är krypterade så dem har inte polisen kunnat gå igenom.

– Den åtalade har valt att inte lämna ut lösenorden, säger kammaråklagare Marie Reutne.

Mannen har haft en central roll i Nordiska motståndsrörelsens Näste 4.

"Jag gick med som passiv medlem 2012 sedan blev jag gruppchef. Jag vet inte vad som hände", säger han och skrattar under ett telefonsamtal som spelas upp i rättssalen.

I andra änden av telefonen finns en privatperson som är nyfiken på NMR och som funderar på att bli passiv medlem.

Inför rätten säger Sundsvallsnazisten att han även gör en del antennkonstruktioner åt Nordiska motståndsrörelsen, vilket bekostas av dem.

Rättsfallet inleddes med att polisen åkte hem till Sundsvallsbon för att hans fyra registrerade vapen och en pipa skulle beslagtas.

– Detta eftersom han är med i Nordiska motståndsrörelsen, som är en riskmiljö för vapeninnehav, förklarar Marie Reutne.

Något som såg ut som en äkta pistol låg på en hylla i vardagsrummet och i det läget togs det beslut om husrannsakan.

Han har inte vetat vad som var i väskan.

När patrullen gick igenom huset och de intilliggande byggnaderna låg det vapen, vapendelar, rördelar, ammunition och tändhattar öppet i olika hörn av huset. Den spektakulära "lönnmordsväskan" hittades vid en bardisk. I tvättstugan fanns en pennpistol och i ett kassaskåp i sovrummet hittade man ammunition, tändhattar och en hane till en revolver. I sängbordet fanns en skiss på den ombyggda attachéväskan.

– Men man har inte funnit min klients fingeravtryck i väskan. Han har inte vetat vad som var i väskan, säger Mikael Westerlund.

Järnröret som påträffades i sovrummet ska enligt advokaten ha legat där som ett möjligt tillhygge om den åtalade skulle ha blivit attackerad nattetid.

Rörvapen brukar i de fall de används brukas tillsammans med hagelpatroner och ett nytt beslag gjordes av polisen så sent som under onsdagen, dagen innan rättegången.

– Då tog man måltavlor i beslag som man tidigare trodde hade beskjutits med hagel, men så var det inte, enligt de uppgifter jag har fått, säger Mikael Westerlund.

Mannen som är i 50-årsåldern, står åtalad för grovt vapenbrott, brott mot strålskyddslagen, förberedelse till mord och brott mot lagen om elektronisk kommunikation. Han förnekar samtliga brott, så även den alternativa brottsrubriceringen förberedelse till grov misshandel.

Under förhandlingen masserar den misstänkte emellanåt sin nacke. Han har varit sjukskriven i flera år efter en olycka.

– Jag för en kamp mot värken hela tiden, säger han.

Enligt advokat Mikael Westerlund är hans klient tagen efter den långa häktningstiden.

– Det är olyckligt. Han lider av en smärtproblematik och har blivit sämre under den här tiden. Han är starkt påverkad, säger han.

Förhandlingen fortsätter under fredagen.