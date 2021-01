Vasaloppstvåan som flyttade till Harsa – nu på plats i Toblach: "Nästan tropisk värme här"

Att det var kallt och det pratas om skandallopp är inget som Bob Impola lägger så stor vikt på. För egen del har han inget problem att tävla i sådan kyla.

– Tävling är tävling, jag är fullt fokuserad på att köra. Det är i fötter och tår det kan vara mest kritiskt. Jag har tumvantar, då klarar jag händerna, sedan har jag en elslinga framme vid tårna som drivs av batterier fästa på vaderna. Det håller igång fötterna så jag slipper förfrysa dem, säger han.

Att Bob Impola kom på plats 50 beror enligt honom själv inte på att det var för kallt att åka. Däremot gjorde kylan att det var svårt att valla rätt.

– Vi har ett nytt material i år som vi håller på att testa. Och vi var inte tillräckligt förberedda på den extrema kylan helt enkelt. Vi gjorde bort oss när vi slipade skidorna, fick inte fram något bra glid. Det gick väldigt trögt att åka, säger han.

Bob började med skidåkning redan som sexåring hemma i Kopparberg i västra Västmanland. Det var hans äldre bröder som fick honom och tvillingbrorsan Bill att börja med skidåkning.

Efter att ha gått på skidgymnasiet i Torsby åkte han en hel del traditionell skidåkning, och siktade på att få köra VM och världscupen.

– Jag åkte Vasaloppet första gången när jag var 20 år, och kände att jag ville prova att åka mer långlopp. Det visade sig att den formen passade mig bra, med mera stakning och längre distanser, säger han.

Vad är det som är roligt med att köra långlopp?

– Det är jäkligt häftiga platser vi tävlar på. Sedan är det utmaningen, det gäller att fylla på med energi, man måste ta hand om kroppen från start till mål så den fungerar till sista timmen. Speciellt i Vasaloppet. Det man gör dryckes- och energimässigt i början har du igen i slutet, säger han.

I långloppsserien tävlar man inte som landslag, utan tillhör ett team. Bob Impola ingår nu mera i ED system Bauer Team, ett tjeckiskt lag som leds av den gamle storåkaren Lukáš Bauer.

– Det är ett annat koncept i långlopp med mixade nationaliteter, ungefär som i cyklingen, säger han.

Så du försöker aldrig att hjälpa andra svenska åkare taktiskt under ett lopp?

– Nä, först och främst vill jag ju ha ett eget resultat, sedan är det ju en lagtävling. Det gäller att ta poäng i varje lopp så det blir en bra placering för teamet när säsongen är slut, säger han.

Just nu befinner sig Bob i Italienska Toblach där han ska tävla på lördag. Där är temperaturen betydligt högre än de 28 minusgrader de hade i Schweiz.

– Här är det bara nio minusgrader, så det är nästan tropisk värme, säger Bob och skrattar.

Under förra året flyttade Bob och hans flickvän från Fjugesta utanför Örebro upp till Harsa i Järvsö. På köpet fick han bra förutsättningar för träning då snötillgången brukar vara bra i Harsa.

Hur kommer det sig att du hamnade i Harsa?

– Det var min flickvän som lurade dit mig.... Nä, men hennes föräldrar har en stuga där. När vi var där och hälsade på såg vi en stuga som var till salu, så vi köpte den. Och nu har vi flyttat dit, säger han och fortsätter:

– Det är väldigt bra träningsmöjligheter där för mig. Jag har skidspåret utanför dörren. Annars brukar vi träna i skidtunneln i Torsby några veckor på hösten, säger han.

Hur mycket tid lägger du ner på träning?

– Jag brukar köra sex dagar i veckan, vissa pass kan jag köra nio mil och andra bara en timme, säger han.

2018 kom Bob på andra plats i Vasaloppet, och målet för säsongen är att ta en seger där. Även om de andra tävlingarna i Ski Classics också har hög prioritet.

– Vasaloppet är ju huvudloppet, men jag åker inte ner hit för att plöja runt, då hade jag lika gärna kunnat stanna hemma, säger han.

Under de sista åtta åren har det gått att följa Ski Classics på tv. Det har varit lite olika kanaler som sänt under åren, just nu sänds det i Kanal 9 och Eurosport. Från och med nästa år kommer SVT att visa långloppserien i Vinterstudion. Något som Bob tycker är bra för sporten.

– Det är jäkligt bra tajming att det kommer nu. Det har blivit ett uppsving, och ett sug att följa både herr- och damklassen, säger han.

Just det, kan du berätta om när din brorsa körde fel 2015 på samma ställe i Schweiz som ni tävlade i helgen.

– Ja, han ledde loppet med två minuter och då var målgången uppe i byn Zouz. Men det var ett himla snöoväder, och han visste att de skulle köra tre rundor sedan skulle de gå i mål uppe i byn. Han låg ju först så han följde bara tv-skotern som filmade loppet. Strax innan målgången körde skotern fel, och då gjorde han ju det med, den segern missade han, säger Bob Impola.

